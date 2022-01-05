Минэнерго Украины объявило о блокировке Казахстаном транзита угля

Киев, 5 января. Импорт угля с территории Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы. Это связано с блокировкой транзита, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Еще в сентябре министр отмечал, что страна отстает от намеченных планов по накоплению сырья в преддверии отопительного сезона. Чтобы избежать негативных последствий, Украина объявила, что намерена увеличить собственную добычу и импорт. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заверял, что киевские власти полностью подготовились к зиме в условиях энергокризиса в Европе.

«Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — пояснил Галущенко на брифинге.

Власти Украины ранее сообщили о «прорыве топливной блокады» со стороны России. Шмыгаль заявлял, что страна все-таки получит уголь из Казахстана, транспортировке которого якобы мешала Москва. Точные причины остановки импорта пока не уточняются.