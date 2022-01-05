Эфиопия и Судан договорились об открытии границы

Аддис-Абеба, 5 января. Эфиопия и Судан заключили соглашение об открытии контрольно-пропускного пункта Метема-аль-Галлабат, который связывает две страны. Об этом сообщил мэр приграничного города Метема изданию Al Ain.

По словам чиновника, передвижение через КПП путешественников и коммерческого транспорта планируют возобновить с сегодняшнего дня. Договоренность достигнута в рамках усилий местных властей по укреплению отношений между восточноафриканскими государствами.

Он добавил, что соглашение подписано в ходе встречи между суданской делегацией во главе с командующим войсками в районе Аль-Галлабат бригадным генералом Баширом Саидом и эфиопской группой, возглавляемой руководителем региона Западный Гондар Дасаленом Тассо. Стороны подтвердили необходимости открыть погранпереход и обеспечить нормальную жизнь народов двух стран.

Мэр подчеркнул, что между государствами нет конфликта. Военные и полицейские, как никогда, работают над установлением мира и стабильности.

КПП закрыт с июля 2021 года. Решение принято Хартумом в связи с вооруженными столкновениями на границе. Напряженность обострилась после исчезновения капитана Баха ад-Дин Юсуфа, который преследовал эфиопов, похитивших суданских детей.