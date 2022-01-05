Глава минобороны Эстонии Лаанет назвал сдерживание России приоритетной задачей государства

Таллин, 5 января. Ситуация с безопасностью может обостриться из-за связанных с Украиной событий, поэтому нужно направить усилия на сдерживание России, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

По его словам, противодействие РФ должно стать приоритетной задачей государства, потому что за последние полгода стало ясно, что ситуация с безопасностью может резко ухудшиться. Лаанет заявил, что Москва должна понять, каковы будут последствия «вторжения» на Украину.

«Поэтому, помимо дипломатической поддержки, Эстония решила предложить Украине реальную помощь», — заявил министр в эфире телеканала ETV.

Он добавил, что в настоящее время рассматривается возможность поставок оружия украинским военным. Лаанет подчеркнул, что оно будет передано только в том случае, если на Украине начнутся реальные военные действия.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия ни на кого нападать не собирается. Там подчеркивали, что тиражируемые западными СМИ сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» являются обычной пропагандой.