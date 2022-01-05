Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:33
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Не бросаться на абордаж: как настроиться на рабочий лад после праздников
Общество
Не бросаться на абордаж: как настроиться на рабочий лад после праздников
Невские Новости  /  Сергей Борода

Январские каникулы для многих россиян похожи мини-отпуск, возвращаться из которого порой не хочется. Провели мы их активно или лежа на диване, результат один: настраиваться на рабочий лад бывает очень и очень непросто. Как это сделать менее болезненно, ФАН решил спросить у практикующего психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

Психолог напомнила, что для большинства из нас выход на работу после долгих выходных/отпуска/каникул будет не впервые. Если вы работали больше года в своей жизни, то скорее всего у вас уже есть опыт адаптации, на который можно опираться.

«Самые основные вещи — не бросаться сразу сделать все, но и не откладывать все на потом. Совершенно размеренно, постепенно, постоянно и спокойно работать, давать себе отдых, прислушиваться к себе. Ну и самое с моей точки зрения главное — если вам нравится ваша работа, то вы пойдете на нее с удовольствием», — говорит психолог.

Не бросаться на абордаж: как настроиться на рабочий лад после праздников
pexels.com /

Однако даже на самой любимой работе не стоит бросаться на абордаж, особенно когда сил для этого маловато. Любая трудовая деятельность способна привести к выгоранию, то есть полному эмоциональному и физическому истощению.

«Выгорание как раз начинается с чрезмерной усталости, когда люди берут на себя слишком много, хотят все это сделать, но не получается. В результате они оказываются в ситуации неуспеха и усталости, — поясняет Людмила Суздальцева. — Вообще если мысли о работе портят вам жизнь, то может быть, это повод подумать, что можно сделать, чтобы работа не была таким удручающим фактором. [В Новый год] всегда полезно подвести какие-то итоги и построить планы на будущее».

Ранее диетолог и нутрициолог Наталья Круглова посоветовала не забывать о физической активности в новогодние выходные. «Разгрузиться» после праздничного застолья, по ее словам, помогут даже прогулки на свежем воздухе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Не бросаться на абордаж: как настроиться на рабочий лад после праздников
работа праздники новый год психолог суздальцева январские выходные
Комментировать