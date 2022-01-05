Не бросаться на абордаж: как настроиться на рабочий лад после праздников

Январские каникулы для многих россиян похожи мини-отпуск, возвращаться из которого порой не хочется. Провели мы их активно или лежа на диване, результат один: настраиваться на рабочий лад бывает очень и очень непросто. Как это сделать менее болезненно, ФАН решил спросить у практикующего психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

Психолог напомнила, что для большинства из нас выход на работу после долгих выходных/отпуска/каникул будет не впервые. Если вы работали больше года в своей жизни, то скорее всего у вас уже есть опыт адаптации, на который можно опираться.

«Самые основные вещи — не бросаться сразу сделать все, но и не откладывать все на потом. Совершенно размеренно, постепенно, постоянно и спокойно работать, давать себе отдых, прислушиваться к себе. Ну и самое с моей точки зрения главное — если вам нравится ваша работа, то вы пойдете на нее с удовольствием», — говорит психолог.

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Однако даже на самой любимой работе не стоит бросаться на абордаж, особенно когда сил для этого маловато. Любая трудовая деятельность способна привести к выгоранию, то есть полному эмоциональному и физическому истощению.

«Выгорание как раз начинается с чрезмерной усталости, когда люди берут на себя слишком много, хотят все это сделать, но не получается. В результате они оказываются в ситуации неуспеха и усталости, — поясняет Людмила Суздальцева. — Вообще если мысли о работе портят вам жизнь, то может быть, это повод подумать, что можно сделать, чтобы работа не была таким удручающим фактором. [В Новый год] всегда полезно подвести какие-то итоги и построить планы на будущее».

Ранее диетолог и нутрициолог Наталья Круглова посоветовала не забывать о физической активности в новогодние выходные. «Разгрузиться» после праздничного застолья, по ее словам, помогут даже прогулки на свежем воздухе.