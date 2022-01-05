Вольф Мессинг предсказал России нелегкие времена в 2022 году

Москва, 5 января. Известный советский предсказатель Вольф Мессинг оставил после себя ряд пророчеств, касающихся в том числе и будущего России.

Необычные способности у Мессинга проявились еще в детстве, но тогда он, будучи совсем маленьким, предрекал лишь небольшие внутрисемейные события. Большая известность к предсказателю пришла только в 1937 году, когда он спрогнозировал уход Гитлера после посягательства на Россию.

Наряду с этим Мессинг напророчил и несколько других крупных фактов. Например, он предсказал свою собственную смерть, преждевременную кончину Сталина и даже дату окончания Великой Отечественной войны.

По словам Мессинга, 2022 год для россиян может оказаться не самым легким. Страну ожидает период внешнеполитических конфликтов и эпидемий, но уже к концу года ситуация станет намного лучше. Проблемы отступят, а вместе с ними удастся решить и несколько других сложностей, связанных со здравоохранением и социальной сферой.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россию также ожидает расширение территорий, причем без каких-либо военных конфликтов. Мессинг утверждал, что в перспективе может возникнуть новый союз или даже возродится старый, сообщает «Сибкрай.ру».

Ранее стало известно о пророчестве, оставленном Нострадамусом. Известный провидец предрек человечеству войны и голод в наступившем 2022 году.