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Вольф Мессинг предсказал России нелегкие времена в 2022 году

Общество
Вольф Мессинг предсказал России нелегкие времена в 2022 году
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 5 января. Известный советский предсказатель Вольф Мессинг оставил после себя ряд пророчеств, касающихся в том числе и будущего России.

Необычные способности у Мессинга проявились еще в детстве, но тогда он, будучи совсем маленьким, предрекал лишь небольшие внутрисемейные события. Большая известность к предсказателю пришла только в 1937 году, когда он спрогнозировал уход Гитлера после посягательства на Россию.

Наряду с этим Мессинг напророчил и несколько других крупных фактов. Например, он предсказал свою собственную смерть, преждевременную кончину Сталина и даже дату окончания Великой Отечественной войны.

По словам Мессинга, 2022 год для россиян может оказаться не самым легким. Страну ожидает период внешнеполитических конфликтов и эпидемий, но уже к концу года ситуация станет намного лучше. Проблемы отступят, а вместе с ними удастся решить и несколько других сложностей, связанных со здравоохранением и социальной сферой.

Вольф Мессинг предсказал России нелегкие времена в 2022 году
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россию также ожидает расширение территорий, причем без каких-либо военных конфликтов. Мессинг утверждал, что в перспективе может возникнуть новый союз или даже возродится старый, сообщает «Сибкрай.ру».

Ранее стало известно о пророчестве, оставленном Нострадамусом. Известный провидец предрек человечеству войны и голод в наступившем 2022 году.

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россия предсказание 2022 Вольф Мессинг
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