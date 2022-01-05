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Глава МТРК «Мир» опроверг данные о требовании протестующих в Казахстане выйти в эфир

Общество
Глава МТРК «Мир» опроверг данные о требовании протестующих в Казахстане выйти в эфир
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Алма-Ата, 5 января. Участники протестов, разгромившие офис телеканала «Мир» в Алма-Ате, не требовали выхода в прямой эфир. Об этом заявил председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

Отмечается, что неизвестные лица разгромили рабочие места журналистов телеканала, а также спутниковую аппаратную. Сотрудники МТРК «Мир» были эвакуированы, никто не пострадал, подчеркнул Батыршин.

«Сообщение о том, что кто-то потребовал выхода в эфир, не соответствует действительности. Естественно, наши сотрудники — люди ответственные, и перед тем как покинуть офис, все отключили», — отметил он в беседе с ТАСС.

Как сообщалось ранее, на фоне протестов, вызванных повышением цен на топливо, была отключена телефонная связь в Нур-Султане и Алма-Ате. Кроме того, в ряде районов столицы республики не работают мессенджеры.

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Казахстан протесты эфир
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