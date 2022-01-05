Аналитик Енин: ипотечные ставки в России могут превысить 10%

Москва, 5 января. Спрос на ипотечное кредитование на российском рынке будет снижаться из-за повышения ставок. Об этом управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин заявил в интервью РИА Новости.

Количество выдаваемых займов в наступившем году может на 10–15% превысить допандемийный уровень, однако окажется меньше рекордных показателей 2020 и 2021 годов. Это будет достигнуто в результате государственной поддержки.

«С учетом продолжающегося пока цикла повышения ключевой ставки наиболее вероятным сценарием становится сохранение ставок по ипотеке на протяжении большей части 2022 года в диапазоне 10-12%», — считает Енин.

Согласно оценкам специалистов, кредитная нагрузка на население постоянно растет. Объемы ежемесячных платежей превысили допандемийные показатели еще весной прошлого года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее рекомендовала не торопиться с оформлением ипотеки. Она призвала не поддаваться ажиотажному давлению и трезво оценивать финансовые риски.