Рамзан Кадыров попросил жителей Казахстана не разрушать государство

Грозный, 5 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на фоне возникновения протестов в Казахстане. Он призвал народ соседнего государства не уничтожать страну.

Ситуация в Казахстане обострилась после повышения цен на топливо для автомобилей в два раза. Кадыров принял участие в совместном со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым Instagram-эфире. Глава субъекта попросил казахстанский народ не разрушать государство.

«Мы знаем, что такое война, что такое митинги. Нас тоже подвели — так же, как и вас сегодня, — к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств», — пояснил Рамзан Кадыров.

Ранее политолог Алексей Мухин допустил, что за событиями в соседнем с РФ государстве могут стоять западные спецслужбы. По словам эксперта, США выгодно, чтобы Казахстан не смог поддержать Россию в дипломатической схватке с Североатлантическим альянсом.