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Пассажиры были напуганы: Дана Борисова рассказала, с каких испытаний начались ее каникулы
Шоу-бизнес
Пассажиры были напуганы: Дана Борисова рассказала, с каких испытаний начались ее каникулы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

С не очень приятных приключений начались рождественские каникулы телеведущей Даны Борисовой. Ранним утром 1 января, перед вылетом в Египет, куда звезда отправилась вместе с мамой и дочкой, Борисовой пришлось сильно понервничать. Сначала обнаружилась ошибка в билете — опечатка в имени матери, а после дамы чуть не опоздали на самолет. Какой ценой дались телеведущей новогодние каникулы, она подробно рассказала в интервью ФАН.

«Перед посадкой выяснилось, что мама оставила айфон в ресторане на зарядке. Она побежала туда. Мы стоим ее ждем — уже прямо последние пассажиры, а ее все нет. Пошла дочка искать бабушку, и дочка тоже пропала. И я понимаю, что сейчас и мой билет пропадает. Каюсь, приняла решение лететь одна с собачкой. Поэтому оставила добрым людям куртки дочери и мамы. И уже я бегу вся на нервах, спотыкаясь в самолет, уже три минуты, как закончилась посадка, и обнаруживаю их комфортно сидящих в своих креслах», — рассказала телеведущая.

На этом квест «Добраться до места отдыха» не закончился. И Борисова вместе с другими пассажирами, летевшими в Хургаду на новогодние каникулы, испытала трехчасовой стресс.

«Все пассажиры были напуганы»: Дана Борисова рассказала с каких испытаний начались ее рождественские каникулы
pixabay.com / RENE RAUSCHENBERGER

«При подлете к Хургаде самолет не мог сесть и кружил три часа, так как в Хургаде случился страшный ливень. Такого у них в январе обычно не бывает. Все пассажиры были напуганы. Потому что когда подлетали, то пилот сообщил о хорошей погоде. А когда самолет пошел на посадку, то начались гром и молния. Потом нам сообщили, что аэропорт закрыт по метеоусловиям. И в итоге самолет полетел в другой египетский город и там приземлился. Там еще три часа мы все просидели в самолете. Потом самолет дозаправился и лишь после этого полетел в Хургаду. Когда мы вышли из самолета, то на нас обрушился небывалый град, из-за чего цена такси там поднялась до 600 евро», — эмоционально сообщила телезвезда.

Как уверяет Дана Борисова, сейчас у ее семьи все хорошо. Они живут в красивом отеле и наслаждаются отдыхом.

«Со 2 января тут идеальная погода. Здесь песчаные пляжи, и температура на три градуса в среднем больше, чем в другой части страны. 23–25 [градусов] стабильно, ни одного облачка, и море прозрачное. В плане климата именно зимой можно Египет рассматривать. Но если честно, то я даже стеснялась говорить, что на Новый год поехала в Египет. Потому что, конечно, это один из наиболее бюджетных видов отдыха зимой. Арабские Эмираты, честно говорю, я не потянула. Потому что жить лишь бы где не хочется, а в нормальных отелях там только проживание было близко к миллиону. А я люблю всегда сама планировать свой отдых», — объяснила Борисова.

Пассажиры были напуганы: Дана Борисова рассказала, с каких испытаний начались ее каникулы
pixabay.com / reesorts

Накануне российский актер Андрей Рожков рассказал, как проводит рождественские каникулы с семьей на уральском горном курорте. О своих впечатлениях от отдыха на Северном Кавказе поведала и Светлана Журова.

Ранее ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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