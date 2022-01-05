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Аэропорт Актау приостановил работу на фоне протестов в Казахстане

Общество
Аэропорт Актау приостановил работу на фоне протестов в Казахстане
pexels.com  /  Jimmy Chan

Актау, 5 января. Аэропорт города Актау, расположенного в Мангистауской области Казахстана, приостановил свою работу. Об этом сообщили представители авиакомпании Air Astana.

Сотрудники авиакомпании не уточнили причины приостановки работы воздушной гавани Актау, сообщает ТАСС. Предполагается, что решение связано с протестами в Казахстане. Отмечается, что рейсы в Актау из Нур-Султана были отменены.

Протесты в Казахстане связаны с повышением цен на сжиженный газ с 60 тенге до 120 тенге за литр. Президент республики Касым-Жомарт Токаев принял решение о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области, Алма-Ате, а также в Нур-Султане. Оно будет действовать до 19 января.

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