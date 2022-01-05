Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 17:56
17:53
Политика
Замечание Путина на саммите СНГ стало пророческим на фоне протестов в Казахстане
17:52
Общество
Петербуржцы спасли израненного алабая на Пулковском шоссе
17:52
Происшествия
Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
17:52
Происшествия
В Павлодаре начались столкновения с участием протестующих и силовиков
17:48
Общество
В Кадыковском карьере Севастополя начал восстанавливаться уровень воды
17:46
Спорт
Опорный полузащитник французского «Бордо» Отавио может перейти в ЦСКА
17:42
Общество
Жилые дома близ резиденции президента Казахстана в Алма-Ате остались без электричества
17:41
Происшествия
Протестующие захватили здание департамента полиции в Алма-Ате
17:39
Политика
Политолог Сосновский предсказал интеграцию в Союзное государство с РФ еще нескольких стран
17:37
Шоу-бизнес
Комик Каграманов признался, что российские звезды ненавидят Давида Манукяна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дрессировщик Запашный вышел на связь с поклонниками после операции

Шоу-бизнес
Дрессировщик Запашный вышел на связь с поклонниками после операции
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 января. Дрессировщик Эдгард Запашный признался, что встретил Новый год в больнице. Артист впервые сообщил о перенесенной после праздников операции и рассказал о своем состоянии.

Эдгарду Запашному потребовалось вмешательство хирургов для удаления камня. Артист решил приберечь тревожную новость до новогодних каникул, чтобы не беспокоить поклонников в праздники. 3 января дрессировщик отправился на операцию и лишь спустя два дня вышел на связь с фанатами в Instagram.

«Я вышел из наркоза, в палате, торможу. Мама часам к 10 должна приехать. Камень достали, вставили катетер», — поделился дрессировщик.

Дрессировщик Запашный вышел на связь с поклонниками после операции
Prt Scr instagram.com / @zapashny.ru

Артист записал для поклонников целую серию роликов, где сообщил о своем состоянии. По словам Запашного, он уже выписался из Боткинской больницы, операция прошла благополучно. Поклонники поспешили поздравить дрессировщика с праздником и пожелали скорейшего выздоровления.

Блогер Ида Галич также лишилась праздника из-за проблем со здоровьем. Звезда призналась, что была вынуждена отменить торжество.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дрессировщик Запашный вышел на связь с поклонниками после операции
операция запашный здоровье
Комментировать