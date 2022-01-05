Дрессировщик Запашный вышел на связь с поклонниками после операции

Москва, 5 января. Дрессировщик Эдгард Запашный признался, что встретил Новый год в больнице. Артист впервые сообщил о перенесенной после праздников операции и рассказал о своем состоянии.

Эдгарду Запашному потребовалось вмешательство хирургов для удаления камня. Артист решил приберечь тревожную новость до новогодних каникул, чтобы не беспокоить поклонников в праздники. 3 января дрессировщик отправился на операцию и лишь спустя два дня вышел на связь с фанатами в Instagram.

«Я вышел из наркоза, в палате, торможу. Мама часам к 10 должна приехать. Камень достали, вставили катетер», — поделился дрессировщик.

Prt Scr instagram.com / @zapashny.ru

Артист записал для поклонников целую серию роликов, где сообщил о своем состоянии. По словам Запашного, он уже выписался из Боткинской больницы, операция прошла благополучно. Поклонники поспешили поздравить дрессировщика с праздником и пожелали скорейшего выздоровления.

Блогер Ида Галич также лишилась праздника из-за проблем со здоровьем. Звезда призналась, что была вынуждена отменить торжество.