Колумнист издания Newsweek Бен Вейнгартен назвал «три кита», на которых держится режим, введенный администрацией Байдена. По мнению обозревателя, власть Байдена над расколотым обществом держится на страхе перед пандемией, политических репрессиях против всех, кто сомневается в честности президентских выборов 2020 года и насаждении деструктивных общественных теорий, призванных повысить накал общественного противостояния и отвлечь внимание от политической жизни страны.

Автор статьи уверен, что 2021 год для США можно считать годом репрессий, когда правящий класс направил все свои силы на то, чтобы сокрушить всех несогласных с «линией партии» в ходе событий, которые являются самым наглым и циничным нападением на общество со стороны государства в истории страны. Правящие элиты покушаются на основы жизни американского общества, разрушая те устои, на которых держится Америка.

Трагедия, ставшая фарсом

На роль главных врагов американского общества назначены белые гетеросексуальные мужчины. Именно они стали движущей силой штурма Капитолия, который произошел 6 января прошлого года, когда сторонники экс-президента Трампа ворвались в здание Конгресса в попытке сорвать заседание, в ходе которого Джо Байден должен был быть объявлен новым президентом страны.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что эти события трактуются ведущими СМИ и истеблишментом Демократической партии как кровавый акт мятежа, никто из более 700 человек, которые были задержаны за участие в штурме Капитолия, не получил обвинение в мятеже. Большинство из тех, кто попал на скамью подсудимых в результате январских событий, обвиняются в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении. Однако сам факт того, что граждане поставили под сомнение легитимность нынешней власти, требует от администрации принятия жестких мер. Поэтому понятие «внутреннего терроризма» прочно вошло в общественно-политическую жизнь.

Недаром президент Байден открыто назвал представителей именно этой общественной группы главной угрозой для США, чем фактически дал отмашку для их травли и сегрегации. Отныне каждый белый гражданин обязан посещать специальные тренинги, где его (за его же деньги) научат стыдиться своего цвета кожи, стыдиться своего происхождения, своей истории и системы ценностей.

Предоставлено корреспондентом из США /

Белый американец, особенно — консервативных взглядов — должен постоянно каяться за свое рабовладельческое прошлое. Несмотря на то, что он своими налогами оплачивает велфер какой-нибудь чернокожей семье, по сути находясь в экономическом рабстве «угнетенных и обездоленных» представителей цветных общин.

Подвести «научное» обоснование под эту политику дискриминации призвана так называемая «Критическая расовая теория», согласно которой, все белые люди являются по своей природе угнетателями и эксплуататорами. Преподавание этой теории стало обязательным элементом современного образования в США. Американцев с малых лет приучают каяться и стыдиться себя.

Не удивительно, что современная молодежь в своей ненависти к США может соперничать с ближневосточными радикалами: «прогрессивные» юноши и девушки считают делом чести сжечь в ходе митинга флаг своей страны и выкрикнуть проклятия в адрес полиции, правительства и государства в целом.

Федеральное агентство новостей /

Вполне естественно, что этим «правильным» активистам статус «внутренних террористов» не грозит. Представители леворадикальных движений «Антифа» и Black Lives Matter могут безнаказанно заниматься разбоем, поджогами, мародерством, разгоняя уровень преступности до исторических значений. Ведь все это делается во благо — во имя светлого будущего для всех. Для всех, кто не выступает против подобных методов достижения политических целей.

Прививка лояльности

Еще одним «тестом на лояльность» стал вопрос вакцинации. Несмотря на то, что изначально вакцинация рассматривалась в качестве медицинской необходимости, на сегодняшний день вакцинация превратилась в мощный фактор поляризации общества.

Вакцинация, ношение масок и соблюдение других антиковидных мер, несмотря на их сомнительную результативность, должны продемонстрировать лояльность в отношении действующей администрации и поддержку проводимой политики. Неудивительно, что оплотами протестов против обязательной вакцинации, указ о которой в начале сентября издал президент Байден, стали консервативные республиканские штаты, которые оспорили решение главы государства в судебном порядке.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Особую остроту ситуации придает то, что несмотря на высокие показатели вакцинации, США продолжают устанавливать рекорды по числу ежедневно фиксируемых новых случаев COVID-19, количество которых приблизилось к миллиону. На этом фоне даже центральные СМИ, которые всецело поддерживают политику Демократической партии, попадают в неловкое положение, пытаясь объяснить американцам необходимость вакцинации.

Война полов

Экстремистскими в США считаются и убеждения о том, что существует всего два пола, о том, что между мужчинами и женщинами существуют физиологически обусловленные различия. Также, как и между представителями различных этнических групп. За подобные высказывания любой человек может быть заклеймен как гомофоб, сексист и расист.

Показательной в этом плане является история автора книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг, которую «заканселили» в соцсетях за то, что она посмела утверждать, что все люди делятся на мужчин и женщин. И подобные случаи организованной травли, которую устраивают «гендерные» активисты, не являются редкостью.

PrScr Twitter / @DaveAtherton20

С другой стороны, многочисленные случаи сексуального насилия, которые все чаще происходят в американских школах с участием так называемых трансгендеров — молодых людей, которые заявляют, что не являются мужчинами и на этом основании получают доступ в женские туалеты, раздевалки и душевые — старательно замалчиваются борцами за права женщин и центральными СМИ.

Абсурд ситуации дошел до того, что «ЛГБТ-обком» решил исключить лесбиянок из ЛГБТ-движения за многочисленные откровения о сексуальных домогательствах со стороны трансгендеров. По словам многих женщин, им зачастую приходилось вступать в интимную связь с трансгендерами из опасений быть обвиненными в трансфобии.

В атмосфере страха

Демократический истеблишмент поддерживает царящую в стране атмосферу тотального страха и недоверия. Отныне любой гражданин, который высказывает мнение, отличное от нарратива центральных СМИ, рискует столкнуться — так же, как в свое время президент Дональд Трамп — с остракизмом. Любой человек может быть лишен права слова, уволен, объявлен внутренним террористом и превратиться в изгоя за свои убеждения.

Федеральное агентство новостей /

Многочисленные активисты и модераторы соцсетей с успехом выполняют роль цензуры, характерной для тоталитарных обществ. Любое неосторожное высказывание может привести к тому, что твой аккаунт будет удален без объяснения причин и возможности восстановления. И если раньше подобные действия мотивировались необходимостью бороться с «российской (китайской, иранской) пропагандой», то сейчас сетевая цензура вышла на новый уровень и карает любого, кто осмелится подать голос не в унисон общему хору «людей со светлыми лицами».

В ожидании выборов

Впрочем, как показывают события ушедшего года, многие американцы начинают понимать, что в борьбе за все хорошее они могут лишиться того, что делает их американцами. Несмотря на то, что демократия, свобода слова и права человека для многих давно превратились в фикцию, под флагом борьбы за которую в мире совершаются самые отвратительные вещи, для многих граждан США они до сих пор являются теми основами, на которых держится американское общество. И политика нынешней администрации вызывает резкое отторжение у многих умеренных избирателей, которые до сих пор являются большинством.

Падающие рейтинги Байдена — лучшее подтверждение того, что далеко не все американцы согласны двигаться в стороны демократического концлагеря. Пусть это и молчаливое большинство, которое не кричит о своем мнении в соцсетях, не выходит с лозунгами на улицы, не дает интервью центральным телеканалам, но один раз в несколько лет — во время выборов — оно имеет возможность сказать свое веское слово.

Федеральное агентство новостей /

И судя по тенденциям, которые наблюдаются в США, промежуточные выборы 2022 года могут кардинально перевернуть политический ландшафт страны, дав власть тем, кто сейчас вынужден отсиживаться в оппозиции, дожидаясь удобного часа. И как знать — не качнется ли маятник репрессий в другую сторону?