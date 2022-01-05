Протестующие в Казахстане пытаются снести памятник Назарбаеву

Талдыкорган, 5 января. Участники протестов в Казахстане пытаются снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Он был установлен в 2016 году в городе Талдыкоргане Алматинской области.

Очевидцы события опубликовали видео из Талдыкоргана в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву с помощью нескольких белых тросов. При этом в руках у участников протестов замечены дубинки.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алма-Ате, а также в Мангистауской области. Кроме того, глава государства принял отставку правительства республики. Временно исполняющим обязанности главы правительства Казахстана был назначен Алихан Смаилов.