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Протестующие в Казахстане пытаются снести памятник Назарбаеву

  /   Обновлено: 05 января 2022 17:06
Общество
Протестующие в Казахстане пытаются снести памятник Назарбаеву
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Талдыкорган, 5 января. Участники протестов в Казахстане пытаются снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Он был установлен в 2016 году в городе Талдыкоргане Алматинской области.

Очевидцы события опубликовали видео из Талдыкоргана в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву с помощью нескольких белых тросов. При этом в руках у участников протестов замечены дубинки.

Протесты в Казахстане вызваны повышением цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алма-Ате, а также в Мангистауской области. Кроме того, глава государства принял отставку правительства республики. Временно исполняющим обязанности главы правительства Казахстана был назначен Алихан Смаилов.

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Казахстан памятник протесты
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