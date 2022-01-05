Защитник московского «Спартака» Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Москва, 5 января. Французский футболист столичного «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов турецкого «Трабзонспора».

Турецкий «Трабзонспор» рассматривает кандидатуру защитника «Спартака» Самуэля Жиго и Каана Айхана из «Сассуоло» в качестве усиления своей защитной линии. Об этом информирует Sporx. По данным источника, представители турецкого клуба уже вступили в переговоры по трансферу Жиго.

Французский защитник выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне Жиго, перешедший в московский клуб из бельгийского «Гента», провел 16 матчей РПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 11 миллионов евро.

Ранее стало известно, что защитник итальянского «Лацио» Луис Фелипе может перейти в петербургский «Зенит». В услугах бразильского игрока также заинтересована испанская «Валенсия».