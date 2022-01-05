Рождество Христово: почему в России отмечают 7 января, история и традиции, что нельзя делать

Церкви, живущие по юлианскому календарю, готовятся встретить праздник Рождество Христово. Праздник связан с евангельским преданием о рождении у Богоматери Девы Марии сына Божьего, Иисуса Христа. Это событие церковь относит к началу первого века нашей эры, с него, собственно, начинается современное летоисчисление.

Согласно христианским источникам, Рождество Христово произошло в Вифлееме, где Святое семейство (Мария и ее супруг Иосиф, которого в христианстве принято называть Обручником) оказалось в связи с переписью. Марии, которая была на сносях, не нашлось места в гостинице, и она укрылась от непогоды в пещере, где держали скот. Там и появился на свет Иисус, которому первыми пришли поклониться пастухи, а затем — волшебники-волхвы. Волхвов привела в Вифлеем путеводная звезда, возвестившая о рождении Мессии (Спасителя).

Считается, что Рождество Христово произошло в ночь с 25 декабря, именно в это время праздник отмечают все церкви, придерживающиеся современного летоисчисления (западного обряда). Несколько церквей, в том числе Русская православная и родственные ей церкви придерживается старого стиля (восточный обряд) и используют юлианский календарь, который в XXI веке отстал от современного на 14 дней. Почему Русская православная церковь не перешла на современный календарь, читайте в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, в России, где РПЦ является одной из основных религий, Рождество, в отличие от западного мира, отмечается 7 января. Рождественский сочельник — канун праздника, который длится до появления на небе первой звезды, — это 6 января.

Рождество — праздник, посвященный младенцу Иисусу, — на Руси был одним из самых радостных, в котором главное место отводилось детям. Особенно пышно праздник начали отмечать в городах, начиная с XVIII века. Мода на рождественские елки для детей пошла от европейцев, в первую очередь от немцев, которых в Российской империи с петровских времен было немало.

Наряженное Рождественское дерево — елка — символизировала и силы природы, и библейское Древо жизни. Проводником Рождества считался святой Николай, Рождественский дед, одаривающий детей подарками, которого мы знаем по его западному аналогу Санта Клаусу.

Елки для детей сначала были забавой иностранцев, затем русских дворян, и постепенно эта традиция проникла во все слои общества.

После революции Рождество было вытеснено из публичной сферы, уступив место светскому (а сначала подчеркнуто советскому) Новому году. Однако уже с конца 1980-х Рождество снова вернулось в нашу жизнь, сейчас это официально отмечаемый праздник и выходной день.

Федеральное агентство новостей /

Народные рождественские традиции, что можно и нельзя делать

На Руси канун Рождества считался временем разгула нечистой силы, ведь Христос еще как бы «не народился». Поэтому в ночь перед Рождеством в деревнях были в ходу различные гадания и заговоры, когда люди старались заглянуть в будущее, выведать у «нечисти», что там впереди. В предрождественскую ночь девушки по традиции гадали на суженого, на удачное замужество, на счастливую безбедную жизнь и, конечно, на рождение здоровых детей.

Гадания были приняты от Рождества до Крещения, то есть на весь период Святок. Святки — это время от «звезды» (Рождества) до «воды» (Крещения).

Святки на Руси были веселым и даже разгульным временем зимних забав, угощений, катаний на лошадях и других развлечений. Рождественский пост завершался с первой звездой вечером 6 января, по улицам, особенно в деревнях, ходили ряженые — дети и молодежь. Они пели рождественские гимны и песни (колядки) с прославлением Христа, получая за это деньги и угощение.

В это время под запретом были сидение в одиночестве, уныние, отказ от контактов с близкими. Не приято было работать, за исключением приготовления праздничного угощения. Поститься в праздник считалось большим грехом, гордыней.

В то же время существовали запреты на грубое озорство во время Святок, которое было распространено в некоторых местностях. Да и вообще — гадания и другие народные традиции такого рода церковь никогда не одобряла, считая их пережитком язычества.