Концерн «Алмаз-Антей» создаст первую в России систему автоматизированного проектирования

Москва, 5 января. Специалисты концерна «Алмаз-Антей» создадут первую российскую систему автоматического проектирования, заявил генконструктор компании Павел Созинов.

По его словам, система автоматизированного проектирования на сегодняшний день есть лишь у нескольких зарубежных компаний. Однако уже очень скоро она появится и у России. Созинов назвал ее «принципиальной вещью».

«У нас такого еще не было раньше, а теперь уже появляется – системы автоматизированного проектирования, допустим, радиолокаторов. В ближайшее время собираемся такую же систему делать под ракетостроение», — сообщил он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, у компании уже есть наработки в этой области. Созинов отметил, что новая система проектирования привлекательна для ряда специалистов, которые не столь рутинно решают технологические и проектные задачи.

Ранее Путин назвал продукцию концерна «Алмаз-Антей» самой востребованной в мире. Стоит подчеркнуть, что созданные предприятием системы противовоздушной обороны (ПВО) не имеют аналогов.