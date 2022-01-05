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Реверс газа из ФРГ в Польшу по «Ямалу — Европе» сократился более чем в пять раз

Экономика
Реверс газа из ФРГ в Польшу по «Ямалу — Европе» сократился более чем в пять раз
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 5 января. Реверсные поставки голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу снизились более чем в пять раз, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Сутками ранее транзит сырья колебался в районе 885–955 тысяч кубометров в час. Однако уже в среду, 5 января, этот показатель существенно сократился. В итоге поставки в западную точку магистрали ФРГ «Мальнов» с 8 до 9 утра по московскому времени составили около 155 тысяч «кубов».

С 21 декабря 2021 года российская компания «Газпром» не бронирует дополнительные мощности транзита топлива по газопроводу «Ямал — Европа» в ФРГ. Поставщик объясняет это отсутствием заявок со стороны европейских партнеров. Стоимость сырья на пике достигла отметки в 2150 долларов за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом за всю историю.

Процесс сертификации трубопровода «Северный поток — 2», который должен обеспечить газом всех потребителей в Европе, пока приостановлен. При этом многие эксперты уверены, что после запуска ситуация на энергетическом рынке стабилизируется, поэтому ускорение ввода выгодно в том числе Евросоюзу.

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Все новости / Экономика / Реверс газа из ФРГ в Польшу по «Ямалу — Европе» сократился более чем в пять раз
польша германия газ поставки газа gascade ямал - европа реверс газа
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