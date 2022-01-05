Сатановский иронично осадил мечты Зеленского о квартирах для ВСУ в Донецке и Луганске

Киев, 5 января. Некоторые обещания Владимира Зеленского, прозвучавшие в его новогоднем поздравлении, очень похожи на обещание Гитлера, который мечтал о параде вермахта в Москве.

В итоге идея фюрера была реализована, но не так, как он себе это представлял. Тысячи солдат вермахта прошлись по Красной площади, только под конвоем. А следом за ними двигались машины с водометами, смывая начисто даже их следы, чтобы ничто не пятнало облик Москвы-победительницы. Украинскому президенту стоило бы вспомнить, к чему привели обещания такого же сошедшего с ума от власти главнокомандующего, ведь бойцы ВСУ могут попасть в Донецк и Луганск тоже только под конвоем, а вместо квартир получат камеры. И это в лучшем случае. Многие просто не переживут очередной котел.

Таким мнением со своими подписчиками поделился политолог Евгений Сатановский, иронично осадив мечты Зеленского о покорении Луганской и Донецкой народных республик. Как известно, в своем новогоднем поздравлении президент Украины пообещал, что военнослужащие ВСУ очень скоро смогут сфотографироваться на память в Донецке и Луганске. Также он заверил военных, что выделит им квартиры на юго-востоке страны, а то и в вышеупомянутых городах. Не скрывая сарказма, политолог призвал Зеленского быть осторожнее со своими мечтами и тем более обещаниями. Ведь они могут и сбыться, только немного в измененном виде.

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«Ну, чего ещё ждать от этого мелкого, злого, не по делу говорливого жлоба? Чем может, тем людей привлечь и старается. Не ему же по этим счетам платить придется. Другие люди заплатят — кровью. Чего ж ему им, пока они еще живы, золотые горы не пообещать? Вдруг купятся. Ему еще надо пытаться в президенты переизбраться! С другой стороны, напомнил Зе про обещания Гитлера устроить парад вермахта в Москве, которые Сталин выполнил. Правда, не совсем так, как это и фюрер, и его армия себе представляли. Изрядный был парад. Много тогда по Москве военнослужащих Третьего рейха прошло, с генералами во главе. Правда, под конвоем и с поливальными машинами сзади, которые асфальт после них мыли, чтобы и следов от того «парада» не осталось нигде, кроме кинохроники. Оч-чень впечатляющие кадры. До сих пор до глубины души пробирают. Пересмотрел бы их Зеленский, что ли, перед тем, как своим воякам обещания давать? Немцы тогда смогли не просто в Москве на параде сфотографироваться, они навечно в истории остались. Но явно не так, как хотели», — предостерег украинского президента эксперт.

Сатановский также высмеял и абсурдное обращение Зеленского к России, прозвучавшее почти сразу после фантазий о квартирах в столицах ЛДНР. Последний, в частности, пожелал, чтобы Россия заходила в гости с холодцом и горячительным. Эксперт отметил, что в команде Зеленского, по всей видимости, хотели в такой полушутке зашифровать призыв к налаживанию диалога, но по традиции испортили все, что можно. Во-первых, призывы к миру после слов о квартирах в Донбассе звучат как лицемерный фарс. Во-вторых, всего парой фраз Зеленский продемонстрировал всему миру глубинную суть украинской политики — привычку к дармовщине во всем и в любой ситуации. Его, значит, нужно накормить, напоить, а желательно еще и газу дать, причем по наработанной украинской властью схеме, чтобы Зеленский и его прихвостни могли и дальше воровать на виртуальном реверсе. Сатановский заверил, что с такими приглашениями украинский президент может только по шее получить вместо задушевного разговора.

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