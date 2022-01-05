Украина использовала менее 30% мощности ГТС в 2021 году

Киев, 5 января. Мощности украинской газотранспортной системы в прошлом году были задействованы менее чем на 30%, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В 2021-м поставщик переправил в Европу свыше 41 млрд кубометров газа, и это на 25% меньше, чем было доставлено в 2020 году. При этом объемы транспортировки голубого топлива из Европы на Украину за этот же период составили 2,6 млрд «кубов», что в шесть раз меньше по сравнению с ковидным годом.

«Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов. Надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 миллиардов кубометров газа в европейском направлении», — приводит слова Макогона сайт компании.

Польское агентство печати ранее сообщило, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не будет затрагивать тему «Северного потока — 2» во время визита в Киев, который состоится 4-6 января.

Бывший председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что Украине придется забирать природный газ, прокачиваемый Россией в Европу, если не удастся обеспечить необходимый импорт для покрытия внутреннего дефицита. Его мнение приводит «ФедералПресс».