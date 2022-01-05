Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 17:57
17:53
Политика
Замечание Путина на саммите СНГ стало пророческим на фоне протестов в Казахстане
17:52
Общество
Петербуржцы спасли израненного алабая на Пулковском шоссе
17:52
Происшествия
Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты
17:52
Происшествия
В Павлодаре начались столкновения с участием протестующих и силовиков
17:48
Общество
В Кадыковском карьере Севастополя начал восстанавливаться уровень воды
17:46
Спорт
Опорный полузащитник французского «Бордо» Отавио может перейти в ЦСКА
17:42
Общество
Жилые дома близ резиденции президента Казахстана в Алма-Ате остались без электричества
17:41
Происшествия
Протестующие захватили здание департамента полиции в Алма-Ате
17:39
Политика
Политолог Сосновский предсказал интеграцию в Союзное государство с РФ еще нескольких стран
17:37
Шоу-бизнес
Комик Каграманов признался, что российские звезды ненавидят Давида Манукяна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украина использовала менее 30% мощности ГТС в 2021 году

  /   Обновлено: 05 января 2022 16:43
Экономика
Украина использовала менее 30% мощности ГТС в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 5 января. Мощности украинской газотранспортной системы в прошлом году были задействованы менее чем на 30%, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В 2021-м поставщик переправил в Европу свыше 41 млрд кубометров газа, и это на 25% меньше, чем было доставлено в 2020 году. При этом объемы транспортировки голубого топлива из Европы на Украину за этот же период составили 2,6 млрд «кубов», что в шесть раз меньше по сравнению с ковидным годом.

«Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов. Надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 миллиардов кубометров газа в европейском направлении», — приводит слова Макогона сайт компании.

Польское агентство печати ранее сообщило, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не будет затрагивать тему «Северного потока — 2» во время визита в Киев, который состоится 4-6 января.

Бывший председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что Украине придется забирать природный газ, прокачиваемый Россией в Европу, если не удастся обеспечить необходимый импорт для покрытия внутреннего дефицита. Его мнение приводит «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Украина использовала менее 30% мощности ГТС в 2021 году
украина газ транзит газа гтс украины поставки газа в Европу оператор гтс украины макогон
Комментировать