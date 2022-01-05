Крымские волонтеры пытаются найти и спасти больного дельфина

Обессиленный дельфин уже несколько раз пытался выброситься на берег Севастополя. Волонтеры усиленно ищут пострадавшего и объявляют местным жителям, как действовать при встрече с больным млекопитающим.

Представителя вида черноморская морская свинья или азовка впервые обнаружили в Карантинной бухте. Существо лежало на камнях, на половину высунувшись из воды. Нашедший его местный житель самостоятельно вытолкнул животное в море, но оно стало плавать кругами, показывая явно нездоровые повадки.

Мужчина связался с организацией «Безмятежное Море», которая занимается реабилитацией морских млекопитающих. Началась спасательная операция, но дельфина найти не удалось. Севастопольцев призвали присоединиться к поискам.

На следующий день волонтерам прислали кадры с севера города, на которых видна та же азовка. На этот раз ее забросило к волнорезу. Однако ветеринарная бригада не застала животное. Участливые горожане снова вытолкнули его в море.

«Это очень сильно усложняет саму возможность спасения больного животного — теперь оно вновь плавает кругами на расстоянии от берега. Несмотря на приближение ночи, холод и плохую видимость, наши волонтеры беспрерывно наблюдают за ней, надеясь, что она выбросится повторно», — написано в Instagram-аккаунте «Безмятежного Моря».

Представители организации отметили, что подобное поведение дельфинов связано с болезнью. Они самостоятельно выбрасываются на берег, так как их организм поражен паразитами или инфекцией. Такое животное нуждается в срочной помощи ветеринаров.