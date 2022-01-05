Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:29
19:28
Общество
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
19:23
Общество
Хирург Нурписов заявил о недоказанности связи между аппендицитом и употреблением семечек
19:21
Шоу-бизнес
Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной
19:20
Экономика
Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году
19:19
Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
19:18
Общество
Петербуржцы используют спуск в подземный переход около Гостиного двора в качестве ледяной горки
19:16
Политика
Генконсульство США в Казахстане прекратило прием посетителей
19:16
Происшествия
Жесткие кадры расстрела силовиков в Алма-Ате появились в Сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крымские волонтеры пытаются найти и спасти больного дельфина

Видео

Обессиленный дельфин уже несколько раз пытался выброситься на берег Севастополя. Волонтеры усиленно ищут пострадавшего и объявляют местным жителям, как действовать при встрече с больным млекопитающим.

Представителя вида черноморская морская свинья или азовка впервые обнаружили в Карантинной бухте. Существо лежало на камнях, на половину высунувшись из воды. Нашедший его местный житель самостоятельно вытолкнул животное в море, но оно стало плавать кругами, показывая явно нездоровые повадки.

Мужчина связался с организацией «Безмятежное Море», которая занимается реабилитацией морских млекопитающих. Началась спасательная операция, но дельфина найти не удалось. Севастопольцев призвали присоединиться к поискам.

На следующий день волонтерам прислали кадры с севера города, на которых видна та же азовка. На этот раз ее забросило к волнорезу. Однако ветеринарная бригада не застала животное. Участливые горожане снова вытолкнули его в море.

«Это очень сильно усложняет саму возможность спасения больного животного — теперь оно вновь плавает кругами на расстоянии от берега. Несмотря на приближение ночи, холод и плохую видимость, наши волонтеры беспрерывно наблюдают за ней, надеясь, что она выбросится повторно», — написано в Instagram-аккаунте «Безмятежного Моря».

Представители организации отметили, что подобное поведение дельфинов связано с болезнью. Они самостоятельно выбрасываются на берег, так как их организм поражен паразитами или инфекцией. Такое животное нуждается в срочной помощи ветеринаров.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Крымские волонтеры пытаются найти и спасти больного дельфина
крым севастополь дельфин волонтеры
Комментировать