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МИД Франции призвал страны ЕС к тесной координации в преддверии переговоров с Россией

Армия
МИД Франции призвал страны ЕС к тесной координации в преддверии переговоров с Россией
wikipedia.org  /  Жан-Ив Ле Дриан

Париж, 5 января. Париж призывает к тесной координации между странами Европы в преддверии предстоящих переговоров с Россией. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Дипломат отметил, что диалог с Москвой является необходимым для укрепления стратегической стабильности на всем континенте.

«Требовательный диалог с Россией на основе принципов, отвечающих нашим коллективным интересам, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе», — цитирует министра ТАСС.

По словам Жан-Ив Ле Дриана, всеобъемлющая координация между европейцами во всех формах особенно важна в преддверии дискуссий с российскими представителями на следующей неделе.

Ранее Североатлантический альянс подтвердил информацию о проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. В пресс-службе Альянса заявили, что НАТО находится в постоянном контакте с Москвой по этому вопросу.

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Все новости / Армия / МИД Франции призвал страны ЕС к тесной координации в преддверии переговоров с Россией
россия франция европа
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