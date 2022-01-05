Прокуратура Перу открыла расследование против президента из-за «торговли влиянием»

Лима, 5 января. Генеральный прокурор Перу запустил предварительное расследование против левого президента Педро Кастильо из-за обвинений в сговоре и злоупотреблении служебным положением при выдаче государственных контрактов. Об этом сообщается на официальной странице органа в Twitter.

17 декабря прокурор Даниэль Сориа представил доклад, в котором Кастильо обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным поручительством и «торговлей влиянием» при выдаче подрядов на строительство дороги в Амазонии.

Fiscal de la Nación abrió investigación preliminar al presidente Pedro Castillo, por presunto tráfico de influencias agravado, colusión y patrocinio ilegal; en casos concesión del Puente Tarata III, adquisición de Biodiesel B100 y ascensos militares.

???????? https://t.co/MEPGyviFE9 pic.twitter.com/Ww4Ri0xZDH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 5, 2022

Обвинение было представлено в связи с предполагаемыми встречами главы государства с предпринимателем Карелим Лопес, которые проводились в жилом доме в одном из районов Лимы.

По заявлению Сориа, Кастильо и Лопес обсуждали возможность обеспечить победу консорциума Puente Tarata III в конкурсе для строительства моста над рекой Уаллага в регионе Сан-Мартин, расположенном в Амазонии. Консорциум, который представляла Лопес, в итоге выиграл тендер и контракт на 57,6 млн долларов.

#LoÚltimo ????



La Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos inició una investigación contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, según fuentes del Ministerio Público. pic.twitter.com/4P73Z6vRdk — Encauce (@Encauceorg) January 4, 2022

Кастильо, уровень одобрения которого стремительно падает после вступления в должность в конце июля, опроверг все обвинения. По его словам, они подстроены его политическими оппонентами, которые хотят свергнуть его.

Президент Перу имеет иммунитет против судебных преследований в пятилетний период, однако против него могут вестись расследования.