Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 22:33
22:25
Политика
Власти Казахстана опубликовали указ о введении ЧП по всей стране
22:24
Политика
Президент Казахстана назначил главой КНБ Ермека Сагимбаева
22:22
Весь мир
Власти ЦАР увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков в день
22:21
Политика
Депутат Рады Кива выступил за возрождение «Беркута» на Украине
22:20
Политика
МВД Казахстана: провокаторы крушат офисы и магазины во время беспорядков
22:20
Весь мир
Лидер гражданского движения Talitha Koum призвал Чад выдать Франсуа Бозизе властям ЦАР
22:18
Весь мир
ЦАР укрепит партнерские отношения с Китаем
22:14
Весь мир
Четыре тонны авторитета: как бегемоты выгнали африканцев с рыбных мест
22:14
Политика
Президент Казахстана Токаев выступил с очередным обращением на фоне протестов
22:13
Политика
МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Валя Карнавал показала Ростову-на-Дону свое богатство
Шоу-бизнес
Валя Карнавал показала Ростову-на-Дону свое богатство
instagram.com  /  @karna.val

Ростов-на-Дону, 5 января. Одна из самых популярных российских тиктокерш, а с недавних пор еще актриса и певица, Валя Карнавал в свои 20 лет достигла предела популярности. Она практически с нуля стала первой девушкой-блогером, которой удалось заработать миллион лайков за раз, пишет Teleprogramma.pro.

Валя родилась и выросла в селе Новобатайск Кагальницкого района Ростовской области. Девочка росла в небогатой семье, поэтому часто подвергалась нападкам сверстников.

На этот раз она смогла доказать своим одноклассникам, чего на самом деле стоит. Звезда разместила на платформе TikTok, принесшей ей славу и деньги, влог о своем путешествии в родные края. Звезда с шиком отметилась в Ростове-на-Дону, где жила в роскошном двухэтажном номере в лучшем отеле города, а потом отправилась в родной Новобатайск в компании подружек.

К слову, в родное село звезда поехала на лимузине, который прибыл прямо к порогу отеля. 

Валя Карнавал показала Ростову свое богатство
prt scr tiktok.com / @karna.val

Настоящая фамилия Вали — Карнаухова. Она родилась 11 ноября 2001 года. Девочка с ранних лет демонстрировала свою любовь к танцам, и родители решили отдать ее на занятия. При этом ее увлечения никак не мешали учебе. В дневнике девочки всегда красовались одни пятерки. Занималась она и внеклассной работой, где также была отмечена как большая молодец.

Не так давно Валя стала участницей шоу «Музыкалити», которое вел Максим Галкин. Там у звезды произошел конфликт с более зрелой звездой — Ларисой Долиной. Женщина усомнилась в талантах юной певицы и практически посмеялась над ней.

После этого Валя отправила своей обидчице раскрашенный укулеле. Она взяла за традицию дарить подарки тем, кто ее обидел. Инструменты были отосланы тем, кто ранее нелестно отзывался о ней. В этом списке, кроме Долиной, оказались продюсер Виктор Дробыш, Ксения Собчак и Лариса Гузеева.

Ранее другой тиктокер — Даня Милохин назвал Валю своим «крашем».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Валя Карнавал показала Ростову-на-Дону свое богатство
ростов-на-дону валя карнавал тикток новобатайск
Комментировать