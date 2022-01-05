Валя Карнавал показала Ростову-на-Дону свое богатство

Ростов-на-Дону, 5 января. Одна из самых популярных российских тиктокерш, а с недавних пор еще актриса и певица, Валя Карнавал в свои 20 лет достигла предела популярности. Она практически с нуля стала первой девушкой-блогером, которой удалось заработать миллион лайков за раз, пишет Teleprogramma.pro. Валя родилась и выросла в селе Новобатайск Кагальницкого района Ростовской области. Девочка росла в небогатой семье, поэтому часто подвергалась нападкам сверстников.

На этот раз она смогла доказать своим одноклассникам, чего на самом деле стоит. Звезда разместила на платформе TikTok, принесшей ей славу и деньги, влог о своем путешествии в родные края. Звезда с шиком отметилась в Ростове-на-Дону, где жила в роскошном двухэтажном номере в лучшем отеле города, а потом отправилась в родной Новобатайск в компании подружек.

К слову, в родное село звезда поехала на лимузине, который прибыл прямо к порогу отеля.

prt scr tiktok.com / @karna.val

Настоящая фамилия Вали — Карнаухова. Она родилась 11 ноября 2001 года. Девочка с ранних лет демонстрировала свою любовь к танцам, и родители решили отдать ее на занятия. При этом ее увлечения никак не мешали учебе. В дневнике девочки всегда красовались одни пятерки. Занималась она и внеклассной работой, где также была отмечена как большая молодец.

Не так давно Валя стала участницей шоу «Музыкалити», которое вел Максим Галкин. Там у звезды произошел конфликт с более зрелой звездой — Ларисой Долиной. Женщина усомнилась в талантах юной певицы и практически посмеялась над ней.

После этого Валя отправила своей обидчице раскрашенный укулеле. Она взяла за традицию дарить подарки тем, кто ее обидел. Инструменты были отосланы тем, кто ранее нелестно отзывался о ней. В этом списке, кроме Долиной, оказались продюсер Виктор Дробыш, Ксения Собчак и Лариса Гузеева.

Ранее другой тиктокер — Даня Милохин назвал Валю своим «крашем».