ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства

Минск, 5 января. Экипажи истребителей ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели новое патрулирование границ Союзного государства.

В сообщении минобороны Белоруссии говорится, что российские и белорусские летчики провели первое в 2022 году совместное воздушное патрулирование на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Отмечается, что боевые машины находились в воздухе 120 минут и за время операции экипажи преодолели более 1150 километров.

Предыдущий раз военное ведомство Белоруссии сообщало о совместном патрулировании границ 18 декабря 2021 года. Тогда в нем были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 из состава Воздушно-космических сил России, а также группа российских и белорусских истребителей.