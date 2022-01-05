Президент Казахстана Токаев вступает в должность председателя Совбеза

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности республики. Ранее эту должность занимал бывший глава республики Нурсултан Назарбаев.

Обращение президента Казахстана к населению республики стало вторым за два дня. Токаев подчеркнул, что с сегодняшнего дня власти намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Глава государства ранее подписал указ, согласно которому на территории Нур-Султана, Алма-Аты и Мангистауской области вводится чрезвычайное положение. Решение было принято в связи с протестами. Отмечается, что режим ЧП будет действовать до полуночи 19 января.