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Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане

  /   Обновлено: 05 января 2022 16:11
Политика
Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане
wikipedia.org  /  United States Mission Geneva / CC BY 2.0

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о желании остаться в столице государства. Руководитель готов продолжить жизнь в городе вопреки любым происходящим событиям.

Недавно в Казахстане вспыхнули погромы на фоне повышения стоимости топлива для автомобилей. После они переросли в стихийные акции, охватившие несколько крупных городов.

Токаев выступил с обращением к нации, где сообщил о намерении оставаться в Нур-Султане вопреки митингам. Он также пообещал выйти к народу с новым набором инициатив.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в сложившейся ситуации с митингами. Кроме того, глава государства отстранил от занимаемой должности премьер-министра Аскара Мамина.

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Казахстан митинги токаев
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