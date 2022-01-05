Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане

Нур-Султан, 5 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о желании остаться в столице государства. Руководитель готов продолжить жизнь в городе вопреки любым происходящим событиям.

Недавно в Казахстане вспыхнули погромы на фоне повышения стоимости топлива для автомобилей. После они переросли в стихийные акции, охватившие несколько крупных городов.

Токаев выступил с обращением к нации, где сообщил о намерении оставаться в Нур-Султане вопреки митингам. Он также пообещал выйти к народу с новым набором инициатив.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в сложившейся ситуации с митингами. Кроме того, глава государства отстранил от занимаемой должности премьер-министра Аскара Мамина.