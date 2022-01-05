Санкт-Петербург, 5 января. Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) обратил внимание на разницу между общественным имиджем американских полицейских и реальным положением дел. По данным правозащитников, большая часть офицеров за свою службу совершает десятки правонарушений.

Российский ФБР привел результаты независимого исследования, где говорится, что в 98,3% случаях превышения полномочий полицейскими не предъявляется никаких обвинений. Фонд указал на пробел в работе правосудия США относительно правоохранителей.

Несмотря на различия в законах штатов, обычно офицерам разрешают открывать огонь на поражение при условии неминуемой опасности. Ведущие мировые юристы уверены, что полицейские понимают, какую речь нужно произнести в суде для оправдания в глазах американского правосудия.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями призывают чиновников США обратить внимание на вопиющее число нарушений, совершаемых американскими полицейскими, и на общественные последствия этих действий», — говорится в сообщении.

Ранее правозащитники ФБР указали на нарушение прав несовершеннолетних американцев из-за действий правоохранителей США. По данным организации, с 2015 года жертвами полицейских стали как минимум 118 человек.