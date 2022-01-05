Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 16:25
16:20
Общество
Росавиация сообщила, что никаких изменений в расписании полетов в Казахстан не планируется
16:19
Общество
США не дали визу девушке из Крыма для участия в конкурсе красоты 
16:17
Общество
Смотреть на Запад без розовых очков: почему фильм «Гранит» важен для российского общества
16:16
Происшествия
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку из-за приступа эпилепсии на борту
16:15
Армия
ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства
16:14
Происшествия
Жители Костромы создали стихийный мемориал на месте похищения убитой девочки
16:13
Общество
Президент Казахстана Токаев вступает в должность председателя Совбеза
16:11
Общество
Зооволонтеры спасли в Приморье волчицу, которую покусали собаки
16:11
Политика
Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане
16:10
Общество
Растаявший снег «затопил» Парашютную улицу в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский ФБР указал на пробел в работе американского правосудия относительно полицейских

Общество
Российский ФБР указал на пробел в работе американского правосудия относительно полицейских
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 5 января. Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) обратил внимание на разницу между общественным имиджем американских полицейских и реальным положением дел. По данным правозащитников, большая часть офицеров за свою службу совершает десятки правонарушений.

Российский ФБР привел результаты независимого исследования, где говорится, что в 98,3% случаях превышения полномочий полицейскими не предъявляется никаких обвинений. Фонд указал на пробел в работе правосудия США относительно правоохранителей.

Несмотря на различия в законах штатов, обычно офицерам разрешают открывать огонь на поражение при условии неминуемой опасности. Ведущие мировые юристы уверены, что полицейские понимают, какую речь нужно произнести в суде для оправдания в глазах американского правосудия.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями призывают чиновников США обратить внимание на вопиющее число нарушений, совершаемых американскими полицейскими, и на общественные последствия этих действий», — говорится в сообщении.

Ранее правозащитники ФБР указали на нарушение прав несовершеннолетних американцев из-за действий правоохранителей США. По данным организации, с 2015 года жертвами полицейских стали как минимум 118 человек.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Российский ФБР указал на пробел в работе американского правосудия относительно полицейских
сша фбр полиция
Комментировать