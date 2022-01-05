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Saxo Bank: национальные банки перейдут к циклу повышения ставок в 2022 году

Экономика
Saxo Bank: национальные банки перейдут к циклу повышения ставок в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Копенгаген, 5 января. Мировые банки могут ужесточить денежно-кредитную политику в наступившем году. Такое предположение высказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Его прогноз приводит РИА Новости.

Финансовые власти могут последовать примеру банка Англии и начать повышать ключевые ставки. Эксперт полагает, что именно такие меры станут ответом на устойчивый рост глобальной инфляции. Отдельно он отметил увеличение доли энергетической составляющей потребительских цен.

«Весьма вероятно, что основные центральные банки перейдут к циклу повышения ставок. И в декабре мы, конечно, видели, что Банк Англии одним из первых начал этот процесс. Так что я полностью ожидаю, что глобальные центральные банки продолжат эту тенденцию», — цитирует Якобсена агентство «Прайм».

Экономисты Saxo Bank ранее заявили, что 2022 год станет годом глобальных экономических изменений. Одним из драйверов перемен они назвали значительное увеличение средней продолжительности жизни.

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