Брюссель, 5 января. НАТО должна выполнить данное в 2008 году обещание принять в свои ряды Украину и Грузию, заявил бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

В статье для издания Politico он предложил разработать план действий для реализации обещания, которое военно-политический блок дал Киеву и Тбилиси в 2008 году. Примечательно, что НАТО не может принимать страны, на территории которых идет вооруженный конфликт, поэтому Расмуссен призвал переписать устав Альянса ради Украины и Грузии.

«НАТО может сделать это с оговоркой, что статья пять устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси», — сообщил экс-генсек Альянса.

Упомянутая статья, в частности, гласит, что если одна страна НАТО становится жертвой нападения, то все остальные члены организации будут считать этот акт вооруженной агрессией против всех государств блока. Расмуссен также призвал США и их союзников отказаться от обязательств перед Россией относительно расширения Альянса.

Ранее в МИД РФ заявили, что Киев будет использовать поставки вооружения с Запада, чтобы расстреливать мирных граждан в Донбассе. В ЛДНР уверены, что киевские власти намерены поддерживать конфликт в регионе.