Спуск с горы в маскарадных костюмах прошел на Камчатке

Туристы и жители полуострова решили внести праздник в традиционные зимние виды спорта. Лыжники и сноубордисты спустились с горы в карнавальных костюмах.

В новогоднем спуске приняли участие несколько Дедов Морозов, Микки Маус, динозавр, снеговик и другие персонажи. Всего на горнолыжную базу «Гора Морозная» пришло около 100 человек.

Организаторы обещали, что участников спуска ждет «море адреналина и новые ощущения». Также для спортсменов организовали конкурсы, игры и концерт.

«И каких только персонажей не встретишь! Все веселые! Такой позитив! Я получила столько положительных эмоций», — делится впечатлениями местная жительница Инга в личном Instagram-аккаунте.

Любителей быстрой езды решили развлечь не только маскарадом. В этом году впервые работу трасс на базе продлили до девяти вечера.