Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:28
19:28
Аэропорт Алма-Аты больше не принимает прилетающие самолеты
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
19:23
Общество
Хирург Нурписов заявил о недоказанности связи между аппендицитом и употреблением семечек
19:21
Шоу-бизнес
Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной
19:20
Экономика
Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году
19:19
Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
19:18
Общество
Петербуржцы используют спуск в подземный переход около Гостиного двора в качестве ледяной горки
19:16
Политика
Генконсульство США в Казахстане прекратило прием посетителей
19:16
Происшествия
Жесткие кадры расстрела силовиков в Алма-Ате появились в Сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спуск с горы в маскарадных костюмах прошел на Камчатке

Видео

Туристы и жители полуострова решили внести праздник в традиционные зимние виды спорта. Лыжники и сноубордисты спустились с горы в карнавальных костюмах.

В новогоднем спуске приняли участие несколько Дедов Морозов, Микки Маус, динозавр, снеговик и другие персонажи. Всего на горнолыжную базу «Гора Морозная» пришло около 100 человек.

Организаторы обещали, что участников спуска ждет «море адреналина и новые ощущения». Также для спортсменов организовали конкурсы, игры и концерт.

«И каких только персонажей не встретишь! Все веселые! Такой позитив! Я получила столько положительных эмоций», — делится впечатлениями местная жительница Инга в личном Instagram-аккаунте.

Любителей быстрой езды решили развлечь не только маскарадом. В этом году впервые работу трасс на базе продлили до девяти вечера.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Спуск с горы в маскарадных костюмах прошел на Камчатке
камчатка карнавал спуск с горы
Комментировать