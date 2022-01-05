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Начальник Штаба армии Мали встретил Новый год с военнослужащими в городе Нара

Весь мир
Начальник Штаба армии Мали встретил Новый год с военнослужащими в городе Нара
Невские Новости  /  Сергей Борода

Бамако, 5 января. Начальник Штаба сухопутных войск (CEMAT) полковник Феликс Диалло совершил рабочий визит в город Нара. Офицер поздравил солдат с Новым годом и передал им наставления от правительства.

«Полковник Диалло остался на праздник с доблестными бойцами национальной армии (FAMa), которые обеспечивали безопасность населенного пункта Нара в канун Нового года. Он поблагодарил их за самоотверженность и донес до них обращение властей. Также офицер сообщил солдатам новые вводные касательно дальнейших антитеррористических операций», — указано на официальном сайте Вооруженных сил Мали.

После брифинга Диалло пообщался с рядовыми бойцами, чтобы узнать, с какими проблемами они сталкиваются во время службы. Начальник CEMAT подчеркнул, что он благодарен правительству Бамако за возможность отпраздновать Новый год в кругу защитников отечества. По мнению офицера, это подняло боевой дух солдат.

Ранее армия Мали провела благотворительную акцию и подарила детям в районе Гао крупную партию игрушек. В состав наборов вошли куклы, машинки и гитары.

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