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Не пихать ради того, чтобы пихать: блогер BadComedian о пользе мата и эротики в кино

Шоу-бизнес
Не пихать ради того, чтобы пихать: блогер BadComedian о пользе мата и эротики в кино
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Использование мата и эротических сцен в кино действительно может помогать персонажам раскрываться. Таким мнением в беседе с ФАН поделился кинообозреватель BadComedian, более известный как Евгений Баженов.

Как сообщили СМИ, актер Павел Прилучный заявил о пользе нецензурной лексики и эротических сцен в фильмах.

«Я за мат в кино, безусловно, и за эротические сцены, но когда они обоснованы. Бывает же, что пихают ради того, чтобы пихать, когда это необязательно. Мне кажется, так не нужно. Во всем должна быть адекватная мера, если это нужно для раскрытия, а если это просто сцена для привлечения внимания, то, мне кажется, этого не нужно», — сообщил BadComedian.

Евгений Баженов также привел конкретный пример того, как использование мата может придать больше достоверности происходящему на экране.

«Военные действия. Ты смотришь западный фильм в отечественном дубляже. В баню рядом с солдатом попадает ракета, а он говорит: «Ой, черт!» Это выглядит смешно. Я бы в такой ситуации орал бы, как мог, матом, потому что мне было бы страшно, а в отечественном дубляже герой говорит: «Как так получилось!» Ты же не веришь ему! Перед тобой абсолютная ложь! Мат нужен. Никак не передать эмоцию солдата, который находится на волоске от смерти», — пояснил собеседник ФАН.

«Пихают ради того, чтобы пихать»: блогер BadComedian о пользе мата и эротики в кино
pixabay.com /

В завершение он добавил, что и использование эротики в кинолентах не всегда представляет собой лишь способ привлечь внимание зрителя.

«Можно вспомнить много фильмов, где через сексуальные сцены подается и раскрывается сюжет. Если автор хочет это показать, то почему нет. Если это не порно, то через такие сцены в том числе демонстрируются отношения между персонажами: любовный треугольник, еще что-то», — подытожил кинообозреватель.

Ранее Евгений Баженов в беседе с ФАН поведал о том, как проводит новогодние праздники. По его словам, он уже снова занялся просмотром фильмов, к качеству которых у него есть вопросы.

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