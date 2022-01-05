Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 19:28
19:28
Политика
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны
19:24
Общество
МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега
19:23
Общество
Хирург Нурписов заявил о недоказанности связи между аппендицитом и употреблением семечек
19:21
Шоу-бизнес
Комик Каграманов допустил, что ссора Бузовой с Губерниевым могла быть постановочной
19:20
Экономика
Минсельхоз Белоруссии согласовал с Россией взаимные поставки продовольствия в 2022 году
19:19
Политика
Оппозиционер Мухтар Аблязов координирует акции протеста в Казахстане из Украины
19:18
Общество
Петербуржцы используют спуск в подземный переход около Гостиного двора в качестве ледяной горки
19:16
Политика
Генконсульство США в Казахстане прекратило прием посетителей
19:16
Происшествия
Жесткие кадры расстрела силовиков в Алма-Ате появились в Сети
19:16
Происшествия
Около 120 машин попали в массовое ДТП на трассе под Тулой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Прихожу в себя: Сергей Соседов рассказал, как проводит январские каникулы
Шоу-бизнес
Прихожу в себя: Сергей Соседов рассказал, как проводит январские каникулы
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Вместо поездок в теплые края известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов отсыпается дома на январских выходных. Уже пятый день он приходит в себя после «дикой круговерти», которой стал для него насыщенный проектами 2021 год. О том, как критик встретил праздник и чем планирует заняться в ближайшее время, ФАН узнал из первых уст.

Российские шоу «За гранью» и «Суперстар», белорусский X-Factor — последние месяцы ушедшего года выдались для Сергея Соседова очень насыщенными. Бесконечные съемки, подъем в шесть утра и дикая эмоциональная усталость… К концу года телеведущий растратил все запасы сил, поэтому Новый год и январские каникулы решил провести спокойно.

«Я никуда не хожу и просто отдыхаю. Хочу поделать какие-нибудь массажи, может быть, спа. Я очень устал к концу года, потому что у меня было несколько тяжелых проектов. Поэтому, можно сказать, провожу [время] неинтересно, — рассказывает музыкальный критик. — У меня даже нет сил куда-то ехать. Даже от одной мысли, что если ехать в теплую страну, надо собираться, что-то там решать, искать путевку, мне было дурно. Так что я дома и прихожу в себя до сих пор».

Прихожу в себя: Сергей Соседов рассказал, как проводит январские каникулы
Федеральное агентство новостей /

На Новый год Соседов, живущий с мамой в Москве, не звал никаких гостей. Все было как обычно: традиционные блюда на столе, шампанское, нарядная елка. Последний элемент декора, собственно, до сих пор создает праздничное настроение: роскошное дерево, по словам критика, ему подарили приятные люди. А вот желание под бой курантов собеседник издания загадывать не стал — все, что должно сбыться, в его жизни уже сбылось, а что не состоялось, вряд ли уже придет.

«Поэтому я уже не загадываю никаких желаний, мне главное, чтобы были силы и здоровье. С возрастом понимаешь, что главное — именно здоровье и силы, когда все это убывает, и ты с трудом доплываешь до конца года. Поэтому желание только одно — чтоб были хорошее здоровье и силы преодолевать болезни у меня, у моих близких людей, у мамы. Это будет, и больше мне ничего не надо, я все остальное смогу сделать сам. Поэтому всем желаю здоровья, сил, терпения и вдохновения», — откровенно поделился телеведущий.

Прихожу в себя: Сергей Соседов рассказал, как проводит январские каникулы
Prt Scr youtube.com / НТВ

К слову, уже с 10 января на телеканале НТВ стартует новый сезон шоу «За гранью», так полюбившегося российскому зрителю. Однако Соседов уже сейчас готовится к новой порции работы, ведь съемки передачи даются ему нелегко.

«Шоу трудное, эмоциональное и психологически тяжелое, но его полюбили зрители. Я столько писем получаю, не успеваю отвечать на все. Прекрасные отзывы, так что программа «За гранью» будет продолжаться. Поэтому мне как ведущему очень нужны силы — я только это и прошу у небес», — подытожил Сергей Соседов.

Однако далеко не все знаменитости отдыхают в эти дни в спокойной обстановке. Например, именитая конькобежка Светлана Журова не первый год уезжает в горы с семьей и друзьями. И Новый год, и день рождения, что 7 января, олимпийская чемпионка встречает по-спортивному, запасаясь здоровьем на месяцы вперед.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Прихожу в себя: Сергей Соседов рассказал, как проводит январские каникулы
сергей соседов новый год шоу-бизнес звезды январские выходные
Комментировать