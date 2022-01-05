Прихожу в себя: Сергей Соседов рассказал, как проводит январские каникулы

Вместо поездок в теплые края известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов отсыпается дома на январских выходных. Уже пятый день он приходит в себя после «дикой круговерти», которой стал для него насыщенный проектами 2021 год. О том, как критик встретил праздник и чем планирует заняться в ближайшее время, ФАН узнал из первых уст.

Российские шоу «За гранью» и «Суперстар», белорусский X-Factor — последние месяцы ушедшего года выдались для Сергея Соседова очень насыщенными. Бесконечные съемки, подъем в шесть утра и дикая эмоциональная усталость… К концу года телеведущий растратил все запасы сил, поэтому Новый год и январские каникулы решил провести спокойно.

«Я никуда не хожу и просто отдыхаю. Хочу поделать какие-нибудь массажи, может быть, спа. Я очень устал к концу года, потому что у меня было несколько тяжелых проектов. Поэтому, можно сказать, провожу [время] неинтересно, — рассказывает музыкальный критик. — У меня даже нет сил куда-то ехать. Даже от одной мысли, что если ехать в теплую страну, надо собираться, что-то там решать, искать путевку, мне было дурно. Так что я дома и прихожу в себя до сих пор».

Федеральное агентство новостей /

На Новый год Соседов, живущий с мамой в Москве, не звал никаких гостей. Все было как обычно: традиционные блюда на столе, шампанское, нарядная елка. Последний элемент декора, собственно, до сих пор создает праздничное настроение: роскошное дерево, по словам критика, ему подарили приятные люди. А вот желание под бой курантов собеседник издания загадывать не стал — все, что должно сбыться, в его жизни уже сбылось, а что не состоялось, вряд ли уже придет.

«Поэтому я уже не загадываю никаких желаний, мне главное, чтобы были силы и здоровье. С возрастом понимаешь, что главное — именно здоровье и силы, когда все это убывает, и ты с трудом доплываешь до конца года. Поэтому желание только одно — чтоб были хорошее здоровье и силы преодолевать болезни у меня, у моих близких людей, у мамы. Это будет, и больше мне ничего не надо, я все остальное смогу сделать сам. Поэтому всем желаю здоровья, сил, терпения и вдохновения», — откровенно поделился телеведущий.

Prt Scr youtube.com / НТВ

К слову, уже с 10 января на телеканале НТВ стартует новый сезон шоу «За гранью», так полюбившегося российскому зрителю. Однако Соседов уже сейчас готовится к новой порции работы, ведь съемки передачи даются ему нелегко.

«Шоу трудное, эмоциональное и психологически тяжелое, но его полюбили зрители. Я столько писем получаю, не успеваю отвечать на все. Прекрасные отзывы, так что программа «За гранью» будет продолжаться. Поэтому мне как ведущему очень нужны силы — я только это и прошу у небес», — подытожил Сергей Соседов.

Однако далеко не все знаменитости отдыхают в эти дни в спокойной обстановке. Например, именитая конькобежка Светлана Журова не первый год уезжает в горы с семьей и друзьями. И Новый год, и день рождения, что 7 января, олимпийская чемпионка встречает по-спортивному, запасаясь здоровьем на месяцы вперед.