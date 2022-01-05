Командование армии Мали вручило новогодние подарки детям в Гао

Бамако, 5 января. Социальная служба национальной армии Мали (FAMa) провела благотворительную акцию в лагере Firhoun ag Alinçar, находящемся на территории Гао, и пожертвовала детям крупную партию игрушек. Об этом сообщили на официальном сайте правительственных войск.

«Юным малийцам подарили кукол, мотоциклы, модели машин и гитары. Также в состав наборов вошли шоколадные конфеты», — указано в публикации.

Командование FAMa поздравило детей с наступившим Новым годом и призвало их аккуратно обращаться с полученными игрушками. Также военнослужащие попросили преподавателей позаботиться о воспитании подрастающего поколения, так как оно «является будущим страны».

«Мы высоко ценим этот добрый жест национальной армии. Дети были рады подаркам от защитников страны. Воспитанники лагеря будут беречь их», — заявила директор Firhoun ag Alinçar Хабибату Диалло.

Ранее в Мали прибыла очередная партия новогодних подарков из России. Передача гуманитарного груза укрепила отношения между Москвой и Бамако.