"Хочется лежать и никуда не дергаться»: актер Дятлов рассказал, как с пользой отдохнуть на каникулах

В новогодние каникулы люди делятся на два лагеря: на тех, у кого готов список мест, кафе и мероприятий для посещения, и тех, кто мечтает насладиться временем дома. Заслуженный артист России Евгении Дятлов из второй категории. В его рождественском чек-листе только диван, сон, телевизор и вкусная еда. Об этом актер рассказала в интервью ФАН.

«Решил остаться в Петербурге дома, потому что перед Новым годом у меня была такая загрузка серьезная. Что сейчас мне просто хочется лежать и никуда не дергаться. Тем более, что с 9 января начнутся концерты — и будем концерты петь. А сейчас вот лежал и фильм «Дюна» смотрел, потом «День выборов — 2» смотрел, смеялся. Ну, и смотрю все, что идет по центральным каналам. Когда лежишь на диване и щелкаешь, знаете? И, вот, все залетает», — поделился актер.

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Чувство вины из-за ничегонеделания актера вовсе не мучает. Он уверен, что пассивный отдых необходим, чтобы просто накопить силы. А чтобы не потерять спортивную форму за праздники, Дятлов предпочитает есть не пельмени с майонезным салатом, а полезные вкусности.

«Любимое новогоднее блюдо мое — это кальмары фаршированные. Начинка зависит от фантазии кулинара. Можно гречкой фаршировать, а можно другими ингредиентами. Это вкусно и полезно», — сказал актер.

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Накануне ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.