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Хочется лежать и никуда не дергаться: актер Дятлов рассказал, как с пользой отдохнуть на каникулах
Шоу-бизнес
Хочется лежать и никуда не дергаться: актер Дятлов рассказал, как с пользой отдохнуть на каникулах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В новогодние каникулы люди делятся на два лагеря: на тех, у кого готов список мест, кафе и мероприятий для посещения, и тех, кто мечтает насладиться временем дома. Заслуженный артист России Евгении Дятлов из второй категории. В его рождественском чек-листе только диван, сон, телевизор и вкусная еда. Об этом актер рассказала в интервью ФАН.

«Решил остаться в Петербурге дома, потому что перед Новым годом у меня была такая загрузка серьезная. Что сейчас мне просто хочется лежать и никуда не дергаться. Тем более, что с 9 января начнутся концерты — и будем концерты петь. А сейчас вот лежал и фильм «Дюна» смотрел, потом «День выборов — 2» смотрел, смеялся. Ну, и смотрю все, что идет по центральным каналам. Когда лежишь на диване и щелкаешь, знаете? И, вот, все залетает», — поделился актер.

"Хочется лежать и никуда не дергаться»: актер Дятлов рассказал, как с пользой отдохнуть на каникулах
unsplash.com / Kirill

Чувство вины из-за ничегонеделания актера вовсе не мучает. Он уверен, что пассивный отдых необходим, чтобы просто накопить силы. А чтобы не потерять спортивную форму за праздники, Дятлов предпочитает есть не пельмени с майонезным салатом, а полезные вкусности.

«Любимое новогоднее блюдо мое — это кальмары фаршированные. Начинка зависит от фантазии кулинара. Можно гречкой фаршировать, а можно другими ингредиентами. Это вкусно и полезно», — сказал актер.

"Хочется лежать и никуда не дергаться»: актер Дятлов рассказал, как с пользой отдохнуть на каникулах
flickr.com / CC BY-SA 3.0

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Все новости / Шоу-бизнес / Хочется лежать и никуда не дергаться: актер Дятлов рассказал, как с пользой отдохнуть на каникулах
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