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Алжир частично открыл сухопутную границу с Тунисом

Весь мир
Алжир частично открыл сухопутную границу с Тунисом
pixabay.com  /  Public Domain

Алжир, 5 января. Власти АНДР, разблокировав два контрольно-пропускного пункта, частично открыли сухопутную границу с Тунисом, чем предоставили местным жителям, имеющим вид на жительство в данных странах, исключительное право на пересечение.

Алжирский лидер Абдельмаджид Теббун постановил, чтобы правительство приняло необходимые меры для возобновления работы двух КПП — Умм ат-Тебул и Талиб аль-Араби, но с ограниченным временем — с восьми утра до пяти вечера.

В официальном письме, которое министерство внутренних дел направило властям пограничных государств, отметили, что въезд и выезд разрешат только алжирцам, проживающим в соседней стране и имеющим вид на жительство. Аналогично и с тунисцами.

Сухопутный переход закрыли 16 марта 2020 года на фоне распространения коронавируса и накануне запланированного на то время визита президента Абдельмаджида Теббуна в Тунис. Границу так и не открыли, но пункты пропуска запускали в определенные даты для эвакуации студентов и местных жителей, застрявших между двумя государствами.

«Необходимо строгого соблюдать медико-санитарные меры, поэтому граждане, использующие КПП, должны привиться и предъявить паспорт здоровья, в дополнение к ПЦР, результат которого не превышает 36 часов», — разъяснили в МВД.

Нерезиденты могут путешествовать между странами посредством самолетов, так как Министерство транспорта АНДР решило вернуться к программе полетов, запущенной до начала пандемии. Обе стороны ввели два ежедневных рейса.

Ранее алжирская община, проживающая в Тунисе, призвала Абдельмаджида Теббуна открыть сухопутную границу и разрешить перемещение, особенно с учетом высокой стоимости авиаперевозок в 300–400 евро.

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