Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 16:24
16:20
Общество
Росавиация сообщила, что никаких изменений в расписании полетов в Казахстан не планируется
16:19
Общество
США не дали визу девушке из Крыма для участия в конкурсе красоты 
16:17
Общество
Смотреть на Запад без розовых очков: почему фильм «Гранит» важен для российского общества
16:16
Происшествия
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку из-за приступа эпилепсии на борту
16:15
Армия
ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства
16:14
Происшествия
Жители Костромы создали стихийный мемориал на месте похищения убитой девочки
16:13
Общество
Президент Казахстана Токаев вступает в должность председателя Совбеза
16:11
Общество
Зооволонтеры спасли в Приморье волчицу, которую покусали собаки
16:11
Политика
Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане
16:10
Общество
Растаявший снег «затопил» Парашютную улицу в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД Белоруссии выразил надежду на стабилизацию обстановки в Казахстане

Политика
МИД Белоруссии выразил надежду на стабилизацию обстановки в Казахстане
wikipedia.org  /  Homoatrox

Минск, 5 января. Министерство иностранных дел Белоруссии рассчитывает на урегулирование ситуации в Казахстане, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Недавно в Казахстане начались акции протеста, связанные с увеличением стоимости топлива для автомобилей. Погромы переросли в стихийные митинги в нескольких крупных городах. Пресс-секретарь МИД Белоруссии прокомментировал события в дружественной стране.

«На данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит», — подчеркнул Анатолий Глаз в беседе с ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти Казахстана не запрашивали помощи у России. Представитель Кремля также отметил, что соседняя страна способна своими силами справиться с обострением ситуации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Белоруссии выразил надежду на стабилизацию обстановки в Казахстане
Казахстан белоруссия мид
Комментировать