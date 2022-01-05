МИД Белоруссии выразил надежду на стабилизацию обстановки в Казахстане

Минск, 5 января. Министерство иностранных дел Белоруссии рассчитывает на урегулирование ситуации в Казахстане, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Недавно в Казахстане начались акции протеста, связанные с увеличением стоимости топлива для автомобилей. Погромы переросли в стихийные митинги в нескольких крупных городах. Пресс-секретарь МИД Белоруссии прокомментировал события в дружественной стране.

«На данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит», — подчеркнул Анатолий Глаз в беседе с ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти Казахстана не запрашивали помощи у России. Представитель Кремля также отметил, что соседняя страна способна своими силами справиться с обострением ситуации.