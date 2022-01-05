ОПЕК освободил Ливию от ограничений по нефтедобыче

Триполи, 5 января. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) продлила освобождение Ливии от согласованных сокращений нефтедобычи. Об этом объявило Министерство нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Решение принято в ходе 24-й сессии министров государств, входящих в организацию. В заседании по видеосвязи, состоявшемся во вторник, 4 января, принял участие глава профильного ливийского ведомства Мухаммад Аун.

По итогам встречи представители 23 стран согласились сохранить прежнюю договоренность относительно темпов производства. В феврале добычу увеличат на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Мухаммад Аун подтвердил сокращение добычи в государстве на более чем 350 тысяч баррелей в сутки. Падение показателя связано с остановкой работы четырех месторождений.

В ноябре ОПЕК признала Ливию крупнейшим производителем черного золота в Африке. На тот момент добыча углеводородов в североафриканском государстве превышала 1,24 млн баррелей в сутки.