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ОПЕК освободил Ливию от ограничений по нефтедобыче

Весь мир
ОПЕК освободил Ливию от ограничений по нефтедобыче
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 5 января. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) продлила освобождение Ливии от согласованных сокращений нефтедобычи. Об этом объявило Министерство нефти и газа переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Решение принято в ходе 24-й сессии министров государств, входящих в организацию. В заседании по видеосвязи, состоявшемся во вторник, 4 января, принял участие глава профильного ливийского ведомства Мухаммад Аун.

По итогам встречи представители 23 стран согласились сохранить прежнюю договоренность относительно темпов производства. В феврале добычу увеличат на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Мухаммад Аун подтвердил сокращение добычи в государстве на более чем 350 тысяч баррелей в сутки. Падение показателя связано с остановкой работы четырех месторождений.

В ноябре ОПЕК признала Ливию крупнейшим производителем черного золота в Африке. На тот момент добыча углеводородов в североафриканском государстве превышала 1,24 млн баррелей в сутки.

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