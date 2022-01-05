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Политолог Сосновский спрогнозировал неожиданный итог схватки за «СП-2» между Шольцем и Бербок

  /   Обновлено: 05 января 2022 15:24
Экономика
Политолог Сосновский спрогнозировал неожиданный итог схватки за «СП-2» между Шольцем и Бербок
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Берлин, 5 января. Попытки сорвать запуск российского газопровода в конечном итоге приведут к громкой отставке главы МИД Германии.

Таким прогнозом с журналистами канала «Sputnik на русском» поделился немецкий политолог Александр Сосновский, отметив, что уйти Анналену Бербок заставит не только новый канцлер Олаф Шольц, но и ее же соратники из партии «Зеленые».

Эксперт напомнил, что проамериканская партия в немецком правительстве оказывает сильное давление на процесс сертификации «Северного потока — 2». Возглавляет эту необъяснимую борьбу с собственной энергетикой новоиспеченная глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она, в частности, постоянно вставляет палки в колеса новому канцлеру Германии Олафу Шольцу, который настроен на сближение с Россией и укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Совсем недавно между канцлером и главным дипломатом вновь развернулся конфликт. Шольц вроде бы заставил Бербок публично признать, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом и не имеет никакого отношения к политике. Анналена согласилась прекратить борьбу за блокировку газопровода, но тут же нарушила свои обещания, в прямом эфире одного из крупных телеканалов повторив старую мантру о «СП-2», как рычаге давления на весь Евросоюз.

Политолог Сосновский спрогнозировал неожиданный итог схватки за «СП-2» между Шольцем и Бербок
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Сосновский выразил уверенность в том, что в нынешней ситуации с постоянным затягиванием сертификации газопровода он будет запущен в лучшем случае во второй половине следующего года. Однако есть и другой радикальный сценарий, к которому своими агрессивными выпадами и подрывной деятельностью подводит сама Анналена Бербок.

«Может произойти одно событие, которое может значительно ускорить сертификацию и запуск «Северного потока — 2». Анналена Бербок проиграет в схватке с Олафом Шольцем за российский газопровод и уйдет в отставку. Для ее соратников и кураторов в США это будет полной неожиданностью, но скорее всего именно так и произойдет. Ее политическая некомпетентность, ее неграмотность в ведении переговоров и ведении дел с зарубежными странами приведет к тому, что в правительстве ФРГ произойдет кризис, и Бербок отправят в отставку. Шольц сможет додавить ситуацию до такого финала, причем в какой-то момент ему помогут и соратники Бербок, что уже станет неожиданностью для самой главы МИД. «Северный поток — 2» таким образом очистит Бундестаг от русофобов», — спрогнозировал развитие событий вокруг запуска «СП-2» Сосновский.

Эксперт отметил, что подобные прецеденты уже были. Конфликт в коалиции поставит депутатов «Зеленых» перед выбором — либо до победного конца гнуть свою линию и защищать лидера партии, либо «слить» ее ради сохранения своих мандатов. Дело в том, что распад правительственной коалиции грозит перевыборами, и нынешние соратники Анналены не могут быть уверены, что их снова изберут. Особенно после скандалов и откровенно деструктивной в глазах большинства немцев деятельности. Вряд ли даже самые заядлые русофобы в команде Бербок готовы рискнуть хорошими должностями с запредельными зарплатами и внушительным пенсионным обеспечением после службы. Поэтому в случае угрозы распада коалиции «Зеленые» договорятся с Шольцем и отправят неудобного всем министра в отставку. В таком случае, по мнению Сосновского, «Северный поток — 2» сертифицируют и запустят в предельно сжатые сроки.

Ранее известный блогер Анатолий Шарий объяснил, какой разворот России с газом заставит Европу пожалеть о борьбе с «Северным потоком - 2».

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Все новости / Экономика / Политолог Сосновский спрогнозировал неожиданный итог схватки за «СП-2» между Шольцем и Бербок
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