Телефонная связь в Нур-Султане и Алма-Ате отключена на фоне протестов

Нур-Султан, 5 января. Жители Казахстана сообщили об отключении телефонной связи на территории Нур-Султана и Алма-Аты на фоне протестов. В ряде районов столицы республики также не работают мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp.

Как сообщалось ранее, АО «Казахтелеком» ограничил доступ к сети Интернет на территории Казахстана. Жителям республики стали недоступны сайты некоторых средств массовой информации.

Протесты в Казахстане связаны с повышением цен на топливо. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алма-Ате, а также в Мангистауской области. Оно будет действовать до полуночи 19 января.