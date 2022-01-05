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Работаю в Уфе Дедом Морозом: Джигурда рассказал, как проводит праздники
Шоу-бизнес
Работаю в Уфе Дедом Морозом: Джигурда рассказал, как проводит праздники
Prt Scr youtube.com  /  Диана Кади

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, исполнитель песен Никита Джигурда впервые посетил Уфу в зимнее время года и остался в восторге от визита. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

Собеседник поделился подробностями того, как проводит новогодние праздники.

«Вот сижу сейчас в аэропорту славной, великой Уфы. Продолжаю праздновать! Возглавлял парад Дедов Морозов и Снегурочек с местной богиней Евгенией Машко. Представить только, чтобы у современной светской женщины было шестеро детей от одного мужчины!» — восхитился актер.

Никита Джигурда также указал, что особенно восхитило его в столице Республики Башкортостан.

«Приехал я, по-моему, 3 января. Празднование идет: бани, ныряние в снег. Я много раз был в Уфе, но весной, летом, осенью. Зимой же — впервые. Ощущение сказки! Снег не посыпают реагентами. Утром встали, за окном минус 26 градусов, а они не чувствуются», — пояснил собеседник ФАН.

«Работаю в Уфе Дедом Морозом»: Джигурда рассказал, как проводит праздники
pixabay.com /

В завершение он добавил, что получает много позитивных эмоций от общения с местными жителями.

«Люди приветливые. Работаю почетным Дедом Морозом. Стар и млад подходит, фотографируется. Праздник продолжается!» — подытожил артист.

Новогодние каникулы не стали очередной рутиной с поеданием мандаринов и оливье для российского актера Андрея Рожкова. Вместе с женой Эльвирой и тремя сыновьями — Семеном, Петром и Макаром, экс-капитан команды «Уральские пельмени» хорошо проводит время на горнолыжном курорте. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

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Все новости / Шоу-бизнес / Работаю в Уфе Дедом Морозом: Джигурда рассказал, как проводит праздники
джигурда уфа новый год зима
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