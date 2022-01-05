Премьер Австралии пригрозил выслать из страны получившего медотвод Джоковича

Мельбурн, 5 января. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пригрозил отправить домой сербского теннисиста Новака Джоковича, который не вакцинировался от COVID-19.

Скотт Моррисон заявил, что лидер рейтинга ATP Новак Джокович полетит домой «первым же самолетом», если не представит убедительных доводов отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом австралийский премьер-министр рассказал журналистам Daily Mail.

«Новак Джокович по прибытии в Австралию, если он не вакцинирован, должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован по медицинским соображениям, чтобы путешествовать на тех же условиях, что и полностью вакцинированные люди», — отметил Моррисон.

Накануне организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что Джокович получил медотвод для участия в турнире «Большого шлема», который пройдет с 17 по 30 января. Серб является действующим победителем соревнований в Мельбурне.