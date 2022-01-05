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2022 год перенесет сразу четыре ретроградных Меркурия

  /   Обновлено: 05 января 2022 18:29
Общество
2022 год перенесет сразу четыре ретроградных Меркурия
wikipedia.org  /  NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington/Общественное достояние

Несмотря на то, что после двух пандемийных и, безусловно, тяжелых 2020 и 2021 годов, многие возлагают надежду на предстоящий 2022, пишет журнал Elle.

Вообще, если верить астрологам и нумерологам, эта цифра сулит нам переход в новую эру и много нового и хорошего. Но вот переход этот, как сообщают, дастся жителям планеты Земля с трудом.

Но есть один звездный шлагбаум, который сделает этот период не таким простым. Речь идет о привычном и уже набившем оскомину словосочетании «ретроградный Меркурий». Так вышло, что в 2022 году, будет не три, как обычно, а целых четыре ретроградных Меркурия, так что будет весело.

Если вы ничего не слышали о ретроградном Меркурии, и ваша подруга никогда не использовала его как оправдание своему опозданию или чему-то еще, то вам следует знать об этом самое главное — это самая настоящая космическая катастрофа. Но не торопитесь строить в лесу убежище, все не так плохо.

В астрологии планета Меркурий отвечает за коммуникации, путешествия и технологии. Когда орбита этой планеты меняется в другую сторону (то есть находится в ретроградном движении), это вызывает немало мелких сбоев в повседневной рутине и технических устройствах, а также серьезных ошибок в отношениях.

Первый период ретроградного Меркурия начнется уже 14 января, а закончится 3 февраля, второй произойдет 10 мая и закончится 2 июня, а вот третий продлится с 9 сентября по 2 октября. Удивительно, но четвертый ретроград захватит сразу начало следующего 2023 года и конец 2022. Его период обозначен датами с 29 декабря по 18 января. Все праздники следующего года пройдут под его знаменами.

Чтобы спокойно и без последствий пережить это время, внимательнее относитесь к мелочам и разговорам. Не принимайте чужие слова близко к сердцу и следите за своим языком. Важно перепроверять все сообщения в соцсетях, мессенджерах и на электронной почте. Еще одна важная тенденция данного периода — недопонимание. Лучше не спорить в это время и постараться выслушать и понять оппонента или вовремя уйти.

Просто позвольте этому хаотичному космическому времени быть. Научитесь внимательно слушать и наслаждаться всем, что происходит. Вообще 2022 год пройдет хорошо только для тех, кто умеет проявлять терпение и спокойствие, и все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что делать в период ретроградной Венеры, которая началась 19 декабря 2021 года.

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Все новости / Общество / 2022 год перенесет сразу четыре ретроградных Меркурия
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