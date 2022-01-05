2022 год перенесет сразу четыре ретроградных Меркурия

Несмотря на то, что после двух пандемийных и, безусловно, тяжелых 2020 и 2021 годов, многие возлагают надежду на предстоящий 2022, пишет журнал Elle.

Вообще, если верить астрологам и нумерологам, эта цифра сулит нам переход в новую эру и много нового и хорошего. Но вот переход этот, как сообщают, дастся жителям планеты Земля с трудом.

Но есть один звездный шлагбаум, который сделает этот период не таким простым. Речь идет о привычном и уже набившем оскомину словосочетании «ретроградный Меркурий». Так вышло, что в 2022 году, будет не три, как обычно, а целых четыре ретроградных Меркурия, так что будет весело.