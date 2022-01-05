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Политолог Рар не исключил возникновения многополярности после сплочения членов Совбеза ООН

  /   Обновлено: 05 января 2022 15:11
Политика
Политолог Рар не исключил возникновения многополярности после сплочения членов Совбеза ООН
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 5 января. Мир может стать мультиполярным после объединения членов Совбеза ООН, считает немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт прокомментировал заявление пяти постоянных участников Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Речь идет о договоренностях России, Китая, США, Франции и Великобритании. Государства официально выступили против распространения ядерного оружия и заявили о невозможности атомной войны.

«Это высшее и авторитетное напоминание тем безумцам, которые стали размышлять о возможности выиграть локальную ядерную войну», — пояснил Рар в Telegram.

Политолог Рар не исключил возникновения многополярности после сплочения членов Совбеза ООН
Федеральное агентство новостей /

Он также проанализировал последствия высказывания членов Совбеза ООН и указал на влияние президента России Владимира Путина. Рар на пальцах объяснил роль главы государства в создании мультиполярного мирового порядка. Эксперт объяснил, что после сплочения участников совета глобальное сообщество может отказаться от однополярного пространства. А идея о мультиполярности изначально принадлежала Владимиру Путину.

Ранее Александр Рар прокомментировал тональность высказываний президента России о Западе на ежегодной пресс-конференции. По словам политолога, заявления главы государства были взвешенными и обоснованными.

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