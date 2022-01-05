Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 16:24
16:20
Общество
Росавиация сообщила, что никаких изменений в расписании полетов в Казахстан не планируется
16:19
Общество
США не дали визу девушке из Крыма для участия в конкурсе красоты 
16:17
Общество
Смотреть на Запад без розовых очков: почему фильм «Гранит» важен для российского общества
16:16
Происшествия
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку из-за приступа эпилепсии на борту
16:15
Армия
ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели патрулирование границ Союзного государства
16:14
Происшествия
Жители Костромы создали стихийный мемориал на месте похищения убитой девочки
16:13
Общество
Президент Казахстана Токаев вступает в должность председателя Совбеза
16:11
Общество
Зооволонтеры спасли в Приморье волчицу, которую покусали собаки
16:11
Политика
Токаев объявил о намерении находиться в столице во время протестов в Казахстане
16:10
Общество
Растаявший снег «затопил» Парашютную улицу в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ввести в России пожизненный надзор за педофилами

Общество
Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ввести в России пожизненный надзор за педофилами
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 5 января. Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова выступила с предложением исключить возможность условно-досрочного освобождения педофилов и ввести пожизненный административный надзор за такими лицами.

Кузнецова также подчеркнула, что законопроект, предполагающий ужесточение наказания для педофилов, должен быть принят как можно скорее. Таким образом она прокомментировала убийство ребенка в Костроме.

«Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения», — заявила вице-спикер Госдумы.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении педофилов может быть принят в январе 2022 года. Он отметил, что общество поддерживает максимально жесткие меры против тех, кто ранее был судим за насилие над детьми.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ввести в России пожизненный надзор за педофилами
анна кузнецова педофилы удо надзор
Комментировать