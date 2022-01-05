Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ввести в России пожизненный надзор за педофилами

Москва, 5 января. Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова выступила с предложением исключить возможность условно-досрочного освобождения педофилов и ввести пожизненный административный надзор за такими лицами.

Кузнецова также подчеркнула, что законопроект, предполагающий ужесточение наказания для педофилов, должен быть принят как можно скорее. Таким образом она прокомментировала убийство ребенка в Костроме.

«Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения», — заявила вице-спикер Госдумы.

В свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении педофилов может быть принят в январе 2022 года. Он отметил, что общество поддерживает максимально жесткие меры против тех, кто ранее был судим за насилие над детьми.