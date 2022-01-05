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Часть силовиков перешла на сторону протестующих в казахстанском Актау

Общество
Часть силовиков перешла на сторону протестующих в казахстанском Актау
Prt Scr youtube.com  /  FRANCE 24 English

Актау, 5 января. Некоторые правоохранители стали переходить на сторону протестующих в казахстанском городе Актау, отказавшись применять силу против демонстрантов.

По имеющейся информации, правоохранители заявили, что не могут пойти против народа. Полицейские отказались применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие поддержали силовиков одобрительными возгласами, пишет Telegram-канал КушТау on-line.

Отметим, что ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января местные жители вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих к диалогу. В настоящее время акции протеста проходят в центре Алма-Аты и Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что демонстранты сожгли две машины скорой помощи. Известно, что нескольких медработников пришлось госпитализировать после нападения агрессивных граждан.

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Казахстан силовики протестующие
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