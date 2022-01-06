В Пакистане началась пятая волна пандемии коронавируса

Исламабад пытается возродить деятельность СААРК; Пакистан и Индия обменялись списком ядерных объектов и находящихся в тюрьмах граждан; Пакистан приобрел эскадрилью элитных истребителей J-10C; КПЭК, экономические объекты и пункты полиовакцинации — выявлены основные направления атак террористов в Пакистане. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Исламабад приглашает Дели принять участие в саммите стран СААРК

Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши подтвердил готовность Пакистана принять 19-й саммит Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Выступая на пресс-конференции, посвященной достижениям МИД в 2021 году, Куреши обвинил Индию в том, что она своим упрямством сделала СААРК дисфункциональным, отказавшись приехать в Исламабад на встречу на высшем уровне.

«Я повторяю приглашение на 19-й саммит СААРК. Если Индия не готова приехать в Исламабад, она может присоединиться виртуально, но это не должно мешать другим участвовать в обсуждении», — сказал он.

СААРК — региональный блок, включающий Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланку, — не очень эффективен с 2016 года. Двухгодичные саммиты не проводились с 2014 года, когда страны-участницы собрались в Катманду.

Саммит СААРК-2016 первоначально планировалось провести в Исламабаде. Но после теракта в лагере индийской армии в Джамму и Кашмире за два месяца до предполагаемой встречи Индия заявила о своей неспособности участвовать в мероприятии из-за «сложившихся обстоятельств». Саммит был отменен после того, как Бангладеш, Бутан и Афганистан также отказались его посетить.

Pakistan’s Foreign Minister @SMQureshiPTI invites India to attend the SAARC summit virtually if they don’t want to attend the summit in Islamabad in person, reiterates invites to All member countries - Quite Big of an offer from Pak FM. #Pakistan #India #SAARC pic.twitter.com/53CYWu3kvA — Anas Mallick (@AnasMallick) January 3, 2022

Сейчас отношения Исламабада и Бангладеш значительно потеплели; в Кабуле власть находится в руках «Талибана»1 (организация запрещена в РФ), который тесно связан с пакистанской вневедомственной разведкой. Проведение саммита СААРК даст Имрану Хану еще одну возможность поспособствовать скорейшей легализации режима талибов, которые по-прежнему находятся в политической изоляции.

Стратегия Пакистана до сих пор заключалась в том, чтобы представители временного правительства Афганистана присутствовали в Исламабаде во время всех проводимых там международных мероприятий и имели возможность неофициально общаться с их участниками. Созыв СААРК поставит ребром вопрос о том, кто будет представлять Афганистан.

Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Пакистан и Индия обменялись списками своих ядерных объектов и установок. Ежегодный обмен состоялся в соответствии с соглашением, подписанным двумя державами в декабре 1988 года. Эта практика последовательно применяется с 1992 года.

Пакистан также предоставил Верховной комиссии Индии список из 628 заключенных индийского происхождения в соответствии с Соглашением о консульском доступе 2008 года. Правительство Нарендры Моди одновременно передало список из 355 пакистанских заключенных в Индии, включая 282 гражданских лица и 73 рыбака, в Верховную комиссию Пакистана в Нью-Дели. Согласно договоренности, страны обязаны обмениваться списком заключенных два раза в год — 1 января и 1 июля.

Islamabad and New Delhi exchanged their respective lists of nuclear installations on Saturday, Pakistan’s foreign office said https://t.co/7mNishNVlr — Arab News Pakistan (@arabnewspk) January 1, 2022

В Пакистане создана особая «Группа для заботы об индуистских храмах»

Правительство объявило о начале работы первой в истории страны организации индуистских лидеров, которая будет заботиться о храмах общины по всей стране.

Первое заседание органа проходило под председательством министра по делам религий Нура уль-Хака Кадри. Глава Попечительского совета по имуществу эвакуированных (ETPB) проинформировал участников совещания об этих вопросах. ETPB — это уставной совет, который управляет религиозными объектами и святынями индуистов и сикхов, мигрировавших в Индию после разделения Британской Индии. Кадри сказал, что проблемы меньшинств Пакистана решаются в приоритетном порядке, и формирование комитета будет способствовать решению вопросов пакистанской индуистской общины.

«Новый комитет будет служить связующим звеном между немусульманским населением и государством», — подчеркнул он.

Индуисты составляют самую большую общину религиозных меньшинств в Пакистане. По официальным оценкам, в стране проживает 7,5 миллиона индуистов. Большинство проживает в регионе Синд, где они разделяют культуру, традиции и язык с мусульманскими жителями.

INDIAN HINDUS MAY HELP MOSQUE PROTECTION



Pakistan

sets up first-ever body of Hindu leaders

to take care of minority community's templeshttps://t.co/VNh5RXT1YU — Anthony Saldanha???????? (@AnthSald) December 31, 2021

Пакистан приобрел эскадрилью элитных истребителей J-10C

Пакистан приобрел полную эскадрилью из 25 многоцелевых истребителей J-10C производства китайской авиастроительной корпорации «Чэнду». Эскадрилья примет участие в ежегодном военном параде в честь Дня Пакистана 23 марта, заявил министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед. J-10C были задействованы в учениях Китая и Пакистана в прошлом году, где эксперты из Исламабада имели возможность поближе познакомиться с истребителями.

Данная модель — вариант истребителя J-10 — представляет собой одномоторный многоцелевой реактивный самолет, способный работать в любых погодных условиях. Многие аспекты реактивного самолета, включая размеры, аэродинамические характеристики, системы авиации и вооружения, а также общую боеспособность, сопоставимы с французским Rafale, пишет китайская Global Times со ссылкой на эксперта по военной авиации Фу Цяньшао.

Военно-воздушные силы Пакистана (PAF) располагают парком истребителей F-16 американского производства, которые считаются подходящим ответом для Rafale, но Исламабад искал новый многоцелевой всепогодный реактивный самолет для дальнейшего усиления противовоздушной обороны.

Pakistan buys 25 China-made J-10C fighter jets in response to India's Rafale aircraft acquisition https://t.co/QlSwlduNWz pic.twitter.com/xgIofVVCJS — The Times Of India (@timesofindia) December 30, 2021

Забор на границе вызывает «осложнения» в отношениях Исламабада и талибов

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши признал, что существуют «некоторые сложности» в отношении ограждения пакистано-афганской границы и этот вопрос обсуждается с талибами. Заявление последовало за распространением в сети вирусного видео, на котором видно, как боевики «Талибана» выкорчевывают часть пакистано-афганского забора вдоль своей стороны границы.

Amongst the continuing tension between Pakistan and Afghanistan on the Durandline, Taliban forces uprooted the Pakistani border fence.

'Pakistan has no right to fence the border'

#Durandline #Afghanistan pic.twitter.com/0Hcc8eyPUI — Rent House (@RentHouse12) January 5, 2022

Ранее местные филиалы группировки заявили, что помешали пакистанским военным возвести заграждения из колючей проволоки и аванпосты в западной провинции Афганистана Нимроз. Со ссылкой на жителей приграничного района местные СМИ сообщают, что пакистанские военные продвинулись на 15 километров вглубь Афганистана и хотели построить контрольно-пропускные пункты.

Атаки на проекты КПЭК

Департамент по борьбе с терроризмом Пакистана заявил, что 90% террористических групп, действующих из Афганистана, нацелены на многомиллиардные проекты Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), ключевые инфраструктурные объекты, группы вакцинации против полиомиелита и экономическую деятельность.

Департамент раскрыл пять основных группировок «Вилаят Хорасан» (отделение «Исламского государства1, ИГ1, запрещено в РФ) во время операций в Пешаваре и регионе Банну в течение последнего года. Террористы были причастны к более чем 40 атакам на перечисленные объекты.

Индуистские паломники из Индии, ОАЭ, США посетили святыню в Пакистане

Группа из 250 индуистских паломников из Индии, ОАЭ и США посетила столетнюю святыню в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва по приглашению Индуистского Совета Пакистана. В прошлом году храм подвергся вандализму со стороны радикальной исламистской партии.

«Это второй раз, когда Совет приглашает индуистских паломников из других стран, чтобы они могли лично убедиться в существовании толерантного и плюралистического общества в Пакистане», — сказал доктор Рамеш Кумар Ванквани, глава организации.

Over 200 Hindu pilgrims from India, the US and the Gulf region prayed at the 100-year-old renovated Maharaja Paramhans Ji mandir in northwest Pakistan on Saturday amidst tight security, one year after the temple was demolished by a mob.https://t.co/FGHiTkAwSh — Swarajya (@SwarajyaMag) January 2, 2022

В Пакистане началась пятая волна пандемии коронавируса

Национальный командно-оперативный центр провел совещание по национальной стратегии вакцинации. Была рассмотрена скорость распространения заболевания после того, как за один день в стране зарегистрировали 708 заболевших — самый высокий показатель с 30 октября. По мнению аналитиков, «пятая волна COVID-19, вызванная омикрон-штаммом, распространяется большими темпами». В связи с этим власти Пакистана пересмотрели правила для прибывающих из-за рубежа и ввели обязательное тестирование по прибытию в страну для всех пассажиров.

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1 Организация запрещена на территории РФ.