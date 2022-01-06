В Пакистане началась пятая волна пандемии коронавируса

Исламабад пытается возродить деятельность СААРК; Пакистан и Индия обменялись списком ядерных объектов и находящихся в тюрьмах граждан; Пакистан приобрел эскадрилью элитных истребителей J-10C; КПЭК, экономические объекты и пункты полиовакцинации — выявлены основные направления атак террористов в Пакистане. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».
Исламабад приглашает Дели принять участие в саммите стран СААРК
Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши подтвердил готовность Пакистана принять 19-й саммит Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Выступая на пресс-конференции, посвященной достижениям МИД в 2021 году, Куреши обвинил Индию в том, что она своим упрямством сделала СААРК дисфункциональным, отказавшись приехать в Исламабад на встречу на высшем уровне.
«Я повторяю приглашение на 19-й саммит СААРК. Если Индия не готова приехать в Исламабад, она может присоединиться виртуально, но это не должно мешать другим участвовать в обсуждении», — сказал он.
СААРК — региональный блок, включающий Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланку, — не очень эффективен с 2016 года. Двухгодичные саммиты не проводились с 2014 года, когда страны-участницы собрались в Катманду.
Саммит СААРК-2016 первоначально планировалось провести в Исламабаде. Но после теракта в лагере индийской армии в Джамму и Кашмире за два месяца до предполагаемой встречи Индия заявила о своей неспособности участвовать в мероприятии из-за «сложившихся обстоятельств». Саммит был отменен после того, как Бангладеш, Бутан и Афганистан также отказались его посетить.
Pakistan’s Foreign Minister @SMQureshiPTI invites India to attend the SAARC summit virtually if they don’t want to attend the summit in Islamabad in person, reiterates invites to All member countries - Quite Big of an offer from Pak FM. #Pakistan #India #SAARC pic.twitter.com/53CYWu3kvA— Anas Mallick (@AnasMallick) January 3, 2022
Сейчас отношения Исламабада и Бангладеш значительно потеплели; в Кабуле власть находится в руках «Талибана»1 (организация запрещена в РФ), который тесно связан с пакистанской вневедомственной разведкой. Проведение саммита СААРК даст Имрану Хану еще одну возможность поспособствовать скорейшей легализации режима талибов, которые по-прежнему находятся в политической изоляции.
Стратегия Пакистана до сих пор заключалась в том, чтобы представители временного правительства Афганистана присутствовали в Исламабаде во время всех проводимых там международных мероприятий и имели возможность неофициально общаться с их участниками. Созыв СААРК поставит ребром вопрос о том, кто будет представлять Афганистан.
Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и заключенных
Пакистан и Индия обменялись списками своих ядерных объектов и установок. Ежегодный обмен состоялся в соответствии с соглашением, подписанным двумя державами в декабре 1988 года. Эта практика последовательно применяется с 1992 года.
Пакистан также предоставил Верховной комиссии Индии список из 628 заключенных индийского происхождения в соответствии с Соглашением о консульском доступе 2008 года. Правительство Нарендры Моди одновременно передало список из 355 пакистанских заключенных в Индии, включая 282 гражданских лица и 73 рыбака, в Верховную комиссию Пакистана в Нью-Дели. Согласно договоренности, страны обязаны обмениваться списком заключенных два раза в год — 1 января и 1 июля.
Islamabad and New Delhi exchanged their respective lists of nuclear installations on Saturday, Pakistan’s foreign office said https://t.co/7mNishNVlr— Arab News Pakistan (@arabnewspk) January 1, 2022
В Пакистане создана особая «Группа для заботы об индуистских храмах»
Правительство объявило о начале работы первой в истории страны организации индуистских лидеров, которая будет заботиться о храмах общины по всей стране.
Первое заседание органа проходило под председательством министра по делам религий Нура уль-Хака Кадри. Глава Попечительского совета по имуществу эвакуированных (ETPB) проинформировал участников совещания об этих вопросах. ETPB — это уставной совет, который управляет религиозными объектами и святынями индуистов и сикхов, мигрировавших в Индию после разделения Британской Индии. Кадри сказал, что проблемы меньшинств Пакистана решаются в приоритетном порядке, и формирование комитета будет способствовать решению вопросов пакистанской индуистской общины.
«Новый комитет будет служить связующим звеном между немусульманским населением и государством», — подчеркнул он.
Индуисты составляют самую большую общину религиозных меньшинств в Пакистане. По официальным оценкам, в стране проживает 7,5 миллиона индуистов. Большинство проживает в регионе Синд, где они разделяют культуру, традиции и язык с мусульманскими жителями.
INDIAN HINDUS MAY HELP MOSQUE PROTECTION— Anthony Saldanha???????? (@AnthSald) December 31, 2021
Pakistan
sets up first-ever body of Hindu leaders
to take care of minority community's templeshttps://t.co/VNh5RXT1YU
Пакистан приобрел эскадрилью элитных истребителей J-10C
Пакистан приобрел полную эскадрилью из 25 многоцелевых истребителей J-10C производства китайской авиастроительной корпорации «Чэнду». Эскадрилья примет участие в ежегодном военном параде в честь Дня Пакистана 23 марта, заявил министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед. J-10C были задействованы в учениях Китая и Пакистана в прошлом году, где эксперты из Исламабада имели возможность поближе познакомиться с истребителями.
Данная модель — вариант истребителя J-10 — представляет собой одномоторный многоцелевой реактивный самолет, способный работать в любых погодных условиях. Многие аспекты реактивного самолета, включая размеры, аэродинамические характеристики, системы авиации и вооружения, а также общую боеспособность, сопоставимы с французским Rafale, пишет китайская Global Times со ссылкой на эксперта по военной авиации Фу Цяньшао.
Военно-воздушные силы Пакистана (PAF) располагают парком истребителей F-16 американского производства, которые считаются подходящим ответом для Rafale, но Исламабад искал новый многоцелевой всепогодный реактивный самолет для дальнейшего усиления противовоздушной обороны.
Pakistan buys 25 China-made J-10C fighter jets in response to India's Rafale aircraft acquisition https://t.co/QlSwlduNWz pic.twitter.com/xgIofVVCJS— The Times Of India (@timesofindia) December 30, 2021
Забор на границе вызывает «осложнения» в отношениях Исламабада и талибов
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши признал, что существуют «некоторые сложности» в отношении ограждения пакистано-афганской границы и этот вопрос обсуждается с талибами. Заявление последовало за распространением в сети вирусного видео, на котором видно, как боевики «Талибана» выкорчевывают часть пакистано-афганского забора вдоль своей стороны границы.
Amongst the continuing tension between Pakistan and Afghanistan on the Durandline, Taliban forces uprooted the Pakistani border fence.— Rent House (@RentHouse12) January 5, 2022
'Pakistan has no right to fence the border'
#Durandline #Afghanistan pic.twitter.com/0Hcc8eyPUI
Ранее местные филиалы группировки заявили, что помешали пакистанским военным возвести заграждения из колючей проволоки и аванпосты в западной провинции Афганистана Нимроз. Со ссылкой на жителей приграничного района местные СМИ сообщают, что пакистанские военные продвинулись на 15 километров вглубь Афганистана и хотели построить контрольно-пропускные пункты.
Атаки на проекты КПЭК
Департамент по борьбе с терроризмом Пакистана заявил, что 90% террористических групп, действующих из Афганистана, нацелены на многомиллиардные проекты Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), ключевые инфраструктурные объекты, группы вакцинации против полиомиелита и экономическую деятельность.
Департамент раскрыл пять основных группировок «Вилаят Хорасан» (отделение «Исламского государства1, ИГ1, запрещено в РФ) во время операций в Пешаваре и регионе Банну в течение последнего года. Террористы были причастны к более чем 40 атакам на перечисленные объекты.
90% of terrorists operating in #Afghanistan targeting #CPEC projects : Pak’s counter-terrorism wing chief pic.twitter.com/6Xja1q0Hcw— IDU (@defencealerts) January 1, 2022
Индуистские паломники из Индии, ОАЭ, США посетили святыню в Пакистане
Группа из 250 индуистских паломников из Индии, ОАЭ и США посетила столетнюю святыню в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва по приглашению Индуистского Совета Пакистана. В прошлом году храм подвергся вандализму со стороны радикальной исламистской партии.
«Это второй раз, когда Совет приглашает индуистских паломников из других стран, чтобы они могли лично убедиться в существовании толерантного и плюралистического общества в Пакистане», — сказал доктор Рамеш Кумар Ванквани, глава организации.
Over 200 Hindu pilgrims from India, the US and the Gulf region prayed at the 100-year-old renovated Maharaja Paramhans Ji mandir in northwest Pakistan on Saturday amidst tight security, one year after the temple was demolished by a mob.https://t.co/FGHiTkAwSh— Swarajya (@SwarajyaMag) January 2, 2022
В Пакистане началась пятая волна пандемии коронавируса
Национальный командно-оперативный центр провел совещание по национальной стратегии вакцинации. Была рассмотрена скорость распространения заболевания после того, как за один день в стране зарегистрировали 708 заболевших — самый высокий показатель с 30 октября. По мнению аналитиков, «пятая волна COVID-19, вызванная омикрон-штаммом, распространяется большими темпами». В связи с этим власти Пакистана пересмотрели правила для прибывающих из-за рубежа и ввели обязательное тестирование по прибытию в страну для всех пассажиров.
1 Организация запрещена на территории РФ.