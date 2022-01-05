Казахтелеком отключил интернет во всей стране из-за беспорядков

Алма-Ата, 5 января. Протестные движения в Казахстане привели к отключению интернета. Сайты местных СМИ стали недоступны на фоне митингов.

Жителям Казахстана уже не удается зайти на сайты таких СМИ, как zakon.kz, tengrinews.kz, vlast.kz и Sputnik. АО «Казахтелеком» ограничил доступ к интернету по всей стране. Решение было принято на фоне беспорядков в Алма-Ате, которые уже распространились и на другие города, передает РИА Новости.

Поводом для протестов послужил рост цен на газ. Президент Касым-Жомарт Токаев согласился выполнить требование митингующих, однако это не остановило движение. Протесты уже перешли в столкновения с силовиками. Кроме того, они попытались штурмом проникнуть на территорию резиденции президента.

Митингующие ранее завладели оружием полицейского во время стычки. Группа протестующих окружила силовика и отобрала его автомат.