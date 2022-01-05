«Уралтрансмаш» модернизировал самоходки 2С3М «Акация» для белорусских войск

Екатеринбург, 5 января. Специалисты предприятия «Уралтрансмаш» завершили модернизацию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3М «Акация» для ВС Белоруссии.

В сообщении пресс-службы завода говорится, что контракт на модернизацию белорусских самоходок был выполнен в полном объеме, артиллерийские установки отправлены заказчику. В 2022 году предприятие продолжит работы, но уже в рамках другого соглашения, заключенного летом 2021 года.



Отмечается, что специалисты обновили двигатели, корпуса, а также противооткатные устройства САУ. Подчеркивается, что срок службы «Акаций» продлен, а их техническое состояние после ремонта «максимально приближенно» к новым установкам.



Ранее сообщалось, что «Уралтрансмаш» завершил модернизацию самоходных гаубиц «Малка» для ВС РФ. Партия обновленных САУ была передана российскому Минобороны.