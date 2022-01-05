МИД России надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане посредством диалога

Нур-Султан, 5 января. Российская Федерация отмечает, что шаги лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева направлены на урегулирование ситуации, сообщили в МИД РФ.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства. Москва также рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в республике путем диалога.

Помимо этого, в сообщении говорится, что обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий сторон остается спокойной, по имеющимся данным, пострадавших среди российских граждан, находящихся в Казахстане, нет.

Ранее стало известно, что лидер республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения на территории Нур-Султана. Уточняется, что режим ЧП начнет действовать с 16:00 5 января.